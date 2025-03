Infections respiratoires : la bonne vieille recette du gargarisme à l’eau salée

L'ESSENTIEL Les gargarismes consistent à se rincer la bouche avec de l'eau, parfois salée.

Plusieurs études ont démontré qu'ils peuvent être utiles pour prévenir les infections respiratoires ou réduire leur gravité.

Cette technique permet aussi de soulager les douleurs dentaires.

Certains remèdes de grand-mère sont efficaces pour nous protéger des maladies. Plusieurs études ont ainsi montré que les gargarismes à l’eau salée permettent de réduire le risque de développer certaines infections ou de soulager la douleur. Il s’agit de faire circuler de l’eau salée dans la bouche pendant quelques minutes, sans en avaler, puis de recracher.

Infection respiratoire : les bienfaits des gargarismes à l’eau salée

En 2005, une étude parue dans la revue American Journal of Preventive Medicine a démontré que les gargarismes permettent de prévenir les infections des voies respiratoires supérieures. Ces travaux réalisés par des chercheurs japonais reposent sur la participation de près de 400 adultes. Trois groupes ont été créés : le premier faisait des gargarismes à l’eau, le second à la solution iodée et le troisième ne changeait pas ses habitudes. Après 30 jours d’essai, les auteurs ont constaté que le groupe qui réalisait des gargarismes à l’eau était celui avec le plus faible taux d’infections respiratoires. "Un simple gargarisme à l'eau est efficace pour prévenir les infections respiratoires des voies supérieures chez les personnes en bonne santé", concluaient les auteurs.

Plus récemment, en 2023, des chercheurs américains ont observé que les taux d’hospitalisation, liée à la Covid-19, étaient moins élevés chez les personnes qui réalisaient des gargarismes à l’eau salée. "Notre objectif était d'examiner l'irrigation nasale saline et le gargarisme pour une association possible avec l'amélioration des symptômes respiratoires associés à l'infection par le coronavirus, précise Jimmy Espinoza, co-auteur de l'étude. Nous avons constaté que les deux procédés semblent être associés à des taux d'hospitalisation plus faibles par rapport aux témoins des infections par le SRAS-CoV-2." Les résultats de leurs travaux ont été publiés sur le site de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology.

Gargarisme : dans quels autres cas l’utiliser ?

Sur le site du National Health Service, l’équivalent de l’Assurance maladie au Royaume-Uni, il est aussi indiqué que les gargarismes peuvent aider à soulager les douleurs dentaires. L’organisme recommande de dissoudre une demie-cuillère à café de sel dans un verre d’eau chaude. Le gargarisme peut être réalisé autant de fois que nécessaire, mais il doit être réservé aux personnes adultes. "Les enfants ne doivent pas essayer de se rincer la bouche avec de l'eau salée, au risque de l’avaler", alerte-t-il. Il faut aussi éviter les gargarismes à l’eau salée en cas de plaie dans la bouche.