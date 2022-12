Rhume : boire de l’eau d’oignon, un remède naturel contre la toux ?

L'ESSENTIEL Le rhume, aussi appelé rhinopharyngite, est provoqué par des virus, comme le rhinovirus ou l'influenzae.

Bénigne, la maladie guérit spontanément en quelques jours et sans traitement.

Les remèdes de grand-mère ont la cote ! Sur le réseau social Tiktok, des utilisateurs partagent une astuce naturelle contre les maux de l’hiver. Appelée "water oignon" en anglais, la préparation consiste à placer de l’oignon cru, rouge ou jaune, coupé en tous petits morceaux dans de l’eau, et de laisser reposer le tout pendant au moins 12 heures. "De nombreux utilisateurs de TikTok affirment qu'elle soulage les symptômes respiratoires comme la toux et la congestion et d'autres jurent qu'elle aide le corps à guérir plus rapidement du rhume, de la grippe, du VRS et des infections des sinus", explique le média américain Today.

L’oignon, un remède naturel utilisé depuis longtemps

Cette astuce fait partie des tendances Tiktok : plus de 262 millions de vues sont associées à "drink onion water" sur le réseau social. Pourtant, elle n’a rien de nouveau. C’est l’un des nombreux remèdes de grand-mère réalisés avec de l’oignon. Certains affirment aussi que placer un oignon coupé dans une chambre, ou même sous le lit, aiderait à réduire la toux, notamment chez les bébés. De l’oignon bouilli avec de l’eau, puis du miel, serait utile pour lutter contre les maux de gorge. D’autres recommandent d’utiliser de l’oignon coupé pour soulager les piqûres d’insecte. "L'oignon en tant que traitement du rhume et de la grippe est un remède maison qui existe depuis des siècles", confirme le Dr Kitty O'Hare, directrice de la pédiatrie chez Duke Primary Care, au média Today.

Les remèdes à base d’oignon sont-ils vraiment efficaces ?

Pour autant, ces différentes astuces semblent n’avoir aucun fondement scientifique d’après cette spécialiste. "Il n'y a pas beaucoup de données scientifiques claires derrière cela, précise-t-elle. Il existe depuis très longtemps, mais il n'y a pas de recherche claire montrant que le remède présente des bénéfices contre la toux, le rhume et la grippe." Un autre professeur de pédiatrie, Dr Jason Nagata, confirme l’absence de preuves scientifiques. "Je ne connais aucune étude scientifique montrant un quelconque bénéfice pour le rhume ou les symptômes respiratoires, a-t-il affirmé à Today. Je ne pense pas que les gens doivent s'attendre à une véritable amélioration de leur rhume ou de leur grippe, juste avec des oignons."

Pourquoi a-t-on l’impression d’aller mieux grâce aux oignons ?

En revanche, il existe une piste d’explication à la popularité de ce remède. Kitty O'Hare rappelle que l’oignon fait pleurer. "L'odeur piquante peut également faire tousser les gens, poursuit-elle, mais tout cela n'est qu'une réaction temporaire - cela ne signifie pas nécessairement que l'oignon soulage réellement les symptômes ou aide le corps à guérir plus rapidement."