Pourquoi votre cœur pourrait être plus vieux que vous

L'ESSENTIEL Une étude révèle que le cœur des Américains vieillit souvent plus vite que leur âge réel, surtout chez les personnes à faible revenu ou peu diplômées.

Le concept d’"âge de risque" permet d’évaluer ce vieillissement en années plutôt qu’en pourcentages abstraits.

Cette approche souligne l’impact majeur des inégalités sociales sur la santé cardiovasculaire.

Imaginez aller chez le médecin pour un simple bilan de santé, et apprendre que votre cœur fonctionne comme celui d'une personne de dix ans votre aînée. C'est la réalité que vivent des millions d'Américains, selon une étude récente publiée dans JAMA Cardiology. Les chercheurs y révèlent que le système cardiovasculaire de nombreux adultes vieillit plus vite que leur âge réel, avec des disparités frappantes selon le niveau d'éducation et le revenu.

Des cœurs qui vieillissent à des rythmes différents

Les chercheurs introduitsen la notion d’"âge de risque" (risk age), à savoir l'âge théorique du cœur en fonction du risque cardiovasculaire global. Il s'agit d'une manière plus intuitive pour les médecins d'expliquer les risques que les traditionnels pourcentages statistiques, souvent abstraits pour les patients. "Plutôt que de dire à une personne qu'elle a 15 % de risque d'infarctus dans les dix ans, on peut lui dire que son cœur ressemble à celui d'une personne de 10 ans plus âgée", illustrent les auteurs dans un communiqué.

L'analyse de données provenant de 14.140 adultes américains de 30 à 79 ans a montré que, chez les hommes, l'âge cardiovasculaire est en moyenne 7 ans supérieur à l'âge réel ; chez les femmes, environ 4 ans. Mais les différences s'accentuent avec des facteurs sociaux. Ainsi, les adultes ayant tout au plus un diplôme de lycée voient leur cœur vieillir 5,8 ans plus vite chez les femmes et 7,9 ans chez les hommes. Et parmi eux, un quart des femmes et un tiers des hommes présentent un âge cardiovasculaire supérieur de plus de 10 ans à leur âge réel.

L'éducation et le revenu : des marqueurs de santé

A l’inverse, les personnes avec un niveau d'éducation plus élevé ou un revenu supérieur présentent des âges de risque significativement moindres. L'écart tombe à 3,3 ans pour les femmes et 6,2 ans pour les hommes ayant fait des études supérieures. Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté présentent les pires scores : "Chez les hommes à faibles revenus, l'âge du cœur peut dépasser de plus de 8 ans l'âge réel", notent les chercheurs.

Loin d'être fataliste, cet outil pourrait renforcer la motivation des patients, notamment les jeunes adultes qui, bien que peu à risque en valeur absolue, présentent un écart de risque significatif par rapport à leur groupe d'âge. Le calculateur en ligne développé par les chercheurs, intégrant des données comme la pression artérielle, le cholestérol ou la fonction rénale, permettrait de visualiser concrètement les effets de son hygiène de vie. Pour les évaluer, c’est ici.