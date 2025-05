Un nouveau test détermine le “véritable âge” de votre cœur

L'ESSENTIEL Des scientifiques de l'université d'East Anglia ont développé une nouvelle méthode d'IRM qui détermine le véritable âge du cœur.

Ils ont ainsi découvert que les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou d'obésité, ont un cœur qui vieillit plus vite.

Leur nouvelle méthode d'IRM pourrait aider à repérer les personnes ayant des risques de maladies cardiaques et ainsi à agir avant que cela devienne grave.

Est-ce que votre cœur vieillit trop vite ? Un nouveau test qui s’appuie sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est capable de déterminer l’âge fonctionnel de l’organe, et donc les risques de maladies cardiaques.

Les scientifiques de l'Université d'East Anglia (UEA) à l’origine de cette méthode de diagnostic ont présenté leurs travaux dans la revue ​​Open European Heart Journal du mois de mai.

Hypertension, diabète, obésité : ces troubles font vieillir le cœur

"Notre nouvelle approche IRM ne compte pas seulement vos anniversaires : elle mesure également la résistance de votre cœur", indique le Dr Pankaj Garg, chercheur principal à la faculté de médecine de Norwich de l'UEA. Pour la mettre au point, le cardiologue et ses collègues ont étudié les IRM de 557 personnes ayant présenté des hôpitaux du Royaume-Uni, d'Espagne et de Singapour. 191 personnes étaient en bonne santé et 366 souffraient d'hypertension, de diabète ou d'obésité.

Grâce à une imagerie avancée qui permet de voir l’intérieur du cœur très précisément, ils ont mesuré différents paramètres comme la taille et la résistance des cavités cardiaques chez l’ensemble des volontaires. Les chercheurs ont ensuite élaboré une formule permettant de connaître l'âge réel du cœur des malades, puis l'ont comparé à celui des participants sans souci de santé.

"Nous avons découvert qu'une IRM peut révéler l'âge fonctionnel de votre cœur, c'est-à-dire l'âge comme lequel il agit, et non l'âge que vous avez. Chez les personnes en bonne santé, nous avons constaté que l'âge cardiaque était similaire à l'âge chronologique. En revanche, chez les patients souffrant de diabète, d'hypertension, d'obésité et de fibrillation auriculaire, l'âge cardiaque fonctionnel était significativement plus élevé. Par exemple, une personne de 50 ans souffrant d’hypertension artérielle peut avoir un cœur qui fonctionne comme s’il avait 55 ans", explique le Dr Garg dans un communiqué.

Repérer les cœurs "plus vieux" pour réduire les risques cardiovasculaires

Les chercheurs notent que le cœur des personnes ayant des problèmes de santé comme le diabète ou l’obésité, vieillit plus vite qu’il ne devrait... parfois il affiche plusieurs décennies supplémentaires. Cette nouvelle méthode d’imagerie pourrait, ainsi selon eux, aider à repérer les patients ayant des risques de maladies cardiaques.

"En connaissant l’âge réel de votre cœur, les patients pourraient obtenir des conseils ou des traitements pour ralentir le processus de vieillissement, prévenant ainsi potentiellement les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux", souligne le chercheur.

"Cela pourrait aussi être un signal d'alarme pour que chacun prenne davantage soin de lui, que ce soit en mangeant plus sainement, en faisant plus d'exercice ou en suivant les conseils de son médecin. Il s'agit de donner aux gens une chance de lutter contre les maladies cardiaques."