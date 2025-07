Vous n’atteignez pas 10.000 pas par jour ? Faites-en 7.000 pour préserver votre santé

L'ESSENTIEL Marcher 7.000 pas par jour a réduit le risque de décès de 47 %.

Ce bénéfice est quasiment identique à celui observé en marchant 10 000 pas par jour.

"Même une légère augmentation du nombre de pas, comme passer de 2.000 à 4.000 pas par jour, est associée à un bénéfice significatif pour la santé."

On le sait : le nombre de pas quotidiens est lié à une espérance de vie plus longue. En général, il est recommandé de faire 10.000 pas par jour, mais une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet, montre qu’en faire un peu moins suffit pour préserver sa santé. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Sydney (Australie) ont voulu examiner l'impact de différents nombres de pas quotidiens sur le risque de décès par maladie cardiovasculaire et cancer, ainsi que sur le risque de développer des pathologies, telles que le cancer, le diabète de type 2, la démence et la dépression.

Un risque de décès réduit de 47 % avec 7.000 pas par jour

Dans le détail, l’équipe a passé en revue les données de 57 recherches menées entre 2014 et 2025 dans plus de dix pays, dont l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Lors de ces travaux, les participants utilisaient des appareils portables qui comptaient leurs pas, tels que des podomètres, des accéléromètres et des bracelets connectés. À partir de 2.000 pas, les auteurs ont comparé les résultats de personnes marchant davantage par jour par paliers de 1.000 pas afin de déterminer s'il y avait une différence dans le risque de décès prématuré ou d'autres maladies graves.

Selon les résultats, des améliorations significatives de la santé ont été constatées lorsque les volontaires ont augmenté leur nombre moyen de pas quotidiens de 2.000 à 5.000-7.000 pas. Plus précisément, marcher 7.000 pas par jour ont réduit le risque de décès de 47 %, soit un bénéfice quasiment identique à celui observé en marchant 10.000 pas par jour. Le risque de démence a diminué de 38 % après 7 000 pas par jour, avec une baisse supplémentaire de seulement 7 % à 10.000 pas. "Faire 7.000 pas par jour était associé à un risque réduit de 25 % d'incidence des maladies cardiovasculaires, une réduction non significative de 6 % du risque d'incidence du cancer, un risque diminué de 22 % de symptômes dépressifs et de 28 % de chutes." Les scientifiques ont également constaté que le risque de diabète de type 2 a diminué de 22 % après 10.000 pas par jour et est tombé à 27 % à 12 000 pas.

"Même une légère augmentation du nombre de pas" est bénéfique pour la santé

"Pour les personnes déjà actives, 10.000 pas par jour sont excellents. Mais au-delà de 7.000 pas, les bénéfices supplémentaires pour la plupart des paramètres de santé que nous avons examinés étaient modestes. (…) Ainsi, viser 7.000 pas est un objectif réaliste. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas encore atteindre 7.000 pas par jour, même une légère augmentation du nombre de pas, comme passer de 2.000 à 4.000 pas par jour, est associée à un bénéfice significatif pour la santé", ont conclu les chercheurs.