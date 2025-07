Démence fronto-temporale : l’acteur Bruce Willis ne pourrait plus parler ni marcher

L'ESSENTIEL Bruce Willis ne peut plus ni parler, ni lire, ni marcher en raison de la dégénérescence fronto-temporale dont il souffre.

La DFT est une maladie neurodégénérative rare qui altère progressivement le langage, le comportement et la motricité.

Son cas illustre tragiquement les ravages de cette pathologie encore méconnue.

Bruce Willis, héros mythique de "Die Hard" et du "Cinquième élément", vit aujourd’hui dans un silence pesant. Atteint de démence fronto-temporale (DFT), il ne peut plus ni parler, ni lire, ni marcher. Cette réalité bouleversante, rapportée par le média The Express Tribune, marque une nouvelle étape dans l’évolution de cette maladie neurodégénérative incurable.

Un effacement progressif

Tout a commencé en 2022 avec un diagnostic d’aphasie, trouble du langage qui l’avait poussé à quitter les plateaux de tournage. Un an plus tard, ses proches annonçaient qu’il souffrait en réalité de dégénérescence ou démence fronto-temporale. Aujourd’hui, la maladie a progressé au point de le priver de ses capacités fondamentales : communiquer, lire, se mouvoir.

La DFT touche près de 6.000 personnes en France, les premiers symptômes se déclenchant généralement entre 50 et 65 ans. Elle provoque une atrophie des zones frontales et temporales du cerveau, entraînant la mort des neurones, "soit par l’accumulation de protéines anormales, soit par des mécanismes encore incompris", selon l’Institut du Cerveau. Qui précise que "ces régions sont impliquées dans des fonctions aussi diverses que le comportement, en particulier le comportement social, la prise d’initiative, le contrôle des émotions, le langage".

Pas de traitement curatif

Entouré de son épouse Emma Heming Willis, de ses enfants et de son ex-femme Demi Moore, l’acteur reçoit un soutien constant. "Nous avons voulu partager sa situation car la DFT est une maladie dont beaucoup n’ont jamais entendu parler", affirmait la famille en 2023. "Nous sommes touchés par l’immense amour et la solidarité que vous nous témoignez", ont-ils répété en avril 2025. Et si la maladie progresse, ses proches assurent que l’état de Bruce est aujourd’hui "stable".

Il n’existe pas de traitement spécifique pour guérir la DFT. Seules des approches thérapeutiques soulageant les symptômes, comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, peuvent améliorer un peu le quotidien. En perdant la parole, la lecture et la marche, Bruce Willis incarne tragiquement les ravages de cette pathologie encore méconnue.