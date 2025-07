Tumeur : des bactéries fluorescentes aident à les découper avec précision

L'ESSENTIEL Des bactéries modifiées deviennent fluorescentes lorsqu'elles sont en contact avec du tissu tumoral.

Cela permet de visualiser avec précision la localisation de la tumeur et ses bords lors de l'opération.

Ce qui aide le médecin à parvenir à une résection plus précise de la tumeur et réduit donc le risque de récidive.

Une ablation précise de la tumeur est un point important de la prise en charge du cancer. Pour déterminer les tissus à retirer, les chirurgiens ont à leur disposition des scanners et des échographies. Malgré ces outils et l’expérience, définir avec exactitude les limites tumorales n’est pas toujours simple pour les médecins.

Mais, des bactéries fluorescentes pourraient bientôt les aider à visualiser la tumeur en temps réel pendant l’intervention.

Tumeur : les bactéries la font briller comme une enseigne lumineuse

Une équipe de chercheurs du Korea Institute of Science and Technology a modifié génétiquement des bactéries pour qu’elles émettent une fluorescence lorsqu’elles sont en contact avec des tissus cancéreux. Utilisées comme agents de contraste lors d’une opération guidée par l’imagerie, elles illuminent alors les tumeurs “comme une enseigne lumineuse”. Ce qui permet "une résection plus précise" et réduit "le risque de récidive", assurent les auteurs dans leur communiqué.

Le signal fluorescent – qui permet d’identifier visuellement les limites et l’emplacement de la tumeur – a une durée de plus de 72 heures. De plus, son intensité est environ cinq fois supérieure à celle des agents conventionnels. Autre avantage : à la différence des autres produits, il est capable de repérer de nombreux cancers. "Ce nouveau dispositif exploite deux caractéristiques courantes du microenvironnement tumoral – l'hypoxie et l'évasion immunitaire – ce qui le rend largement applicable à de nombreuses tumeurs solides", expliquent les chercheurs.

Ce produit de contraste à base de bactéries fluorescentes peut être utilisé avec des endoscopes chirurgicaux et les équipements d'imagerie existants. "Il peut également être intégré aux robots chirurgicaux et aux systèmes d'imagerie préopératoire pour améliorer la précision chirurgicale et réduire la durée des interventions. Sa capacité à s'interfacer avec les systèmes chirurgicaux guidés par fluorescence, largement utilisés en milieu hospitalier, renforce encore son potentiel clinique et commercial", précisent les scientifiques.

Cancer : ces bactéries modifiées pourraient peut-être aussi transporter des médicaments

"Cette étude démontre une nouvelle approche dans laquelle les bactéries localisent les tumeurs de manière autonome et émettent des signaux fluorescents, permettant ainsi une identification en temps réel de l'emplacement et des limites de la tumeur pendant l'intervention chirurgicale. Son applicabilité à un large éventail de tumeurs solides en fait une nouvelle norme potentielle pour l'imagerie chirurgicale de précision", souligne le Dr SeungBeum Suh qui a codirigé la recherche publiée dans la revue Advanced Materials.

Après avoir mis en lumière les capacités de détection tumorale de leurs bactéries modifiées, les chercheurs envisagent de les utiliser aussi au cours de l’étape du traitement. Ils veulent s’en servir comme vecteurs de médicaments anticancéreux.