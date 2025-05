Tumeur au cerveau : un nouveau test fait gagner du temps pour le diagnostic

L'ESSENTIEL Les tumeurs cérébrales nécessitent des tests génétiques complexes qui peuvent prendre entre 6 à 8 semaines.

Des chercheurs ont mis au point un nouveau test qui apporte une réponse précise sur le type de cancer au cerveau en 2 heures.

Cette nouvelle méthode pourrait faire gagner un temps précieux dans la prise en charge des patients.

En plus d'offrir des jours et des nuits d’inquiétude au patient et ses proches, l’attente des résultats d’une biopsie de tumeur cérébrale peut également faire perdre un temps précieux dans la prise en charge. En effet, pour avoir une image claire du cancer contre lequel il faut se battre, il est nécessaire de réaliser des tests génétiques complexes, et souvent très longs, sur les tissus prélevés. Il faut compter parfois jusqu’à 6 à 8 semaines.

Une équipe de l’université de Nottingham et du Nottingham University Hospitals NHS Trust a ainsi développé un test ultra-rapide. Il permet d’avoir une vision précise du type de cancer au cerveau en seulement 2 heures.

Elle a présenté cette nouvelle méthode dans la revue Neuro-Oncology, le 20 mai 2025.

Cancer du cerveau : la tumeur classée avec une exactitude de 90 %

Les tumeurs cérébrales sont classées selon l'ADN et les anomalies génétiques présentes. Pour accélérer ce processus, les scientifiques ont développé une méthode permettant de séquencer des parties spécifiques de l'ADN humain grâce à un dispositif de séquençage portable. Elle permet d'examiner beaucoup plus rapidement des parties pertinentes du génome et de séquencer simultanément plusieurs régions d'ADN, accélérant ainsi le processus. ​​Le prélèvement est envoyé au laboratoire de pathologie, où l'ADN est extrait puis est envoyé à l'équipe pour séquençage. Cette dernière détermine la nature et la gravité du cancer du patient.

"Lorsque nous avons réussi à séquencer un génome humain entier pour la première fois en 2018, cela a nécessité environ cinq laboratoires et six mois, ce qui n'est évidemment pas idéal lorsque le temps presse pour un patient. Cette nouvelle méthode nous permet désormais de sélectionner les fragments d'ADN à analyser afin de répondre à des questions spécifiques, comme le type de tumeur et son traitement. Grâce à nos recherches ultérieures, qui nous ont permis d'examiner plus rapidement des parties pertinentes du génome humain, nous disposons à présent d'un processus nous permettant d'utiliser le logiciel ROBIN pour créer plus rapidement des classifications complètes des tumeurs", explique le professeur Matt Loose.

Les chercheurs ont testé leur méthode avec les échantillons de 30 tumeurs cérébrales primaires congelés qui avaient déjà été analysés puis sur 50 cas prospectifs. La classification obtenue avec le nouveau test a démontré une concordance avec le diagnostic final dans 90 % des cas. De plus, le délai de réponse concernant le type de cancer du cerveau était d’environ deux heures.

Test génétique des tumeurs cérébrales : des réponses beaucoup plus rapides

Le Pr Loose se réjouit des résultats obtenus et des opportunités offertes par ce nouveau type de diagnostic des tumeurs cérébrales. "Non seulement le test est plus précis et plus rapide, mais il est aussi moins cher que les méthodes actuelles. Nos calculs s'élèvent à approximativement 450 £ (530 € environ) par personne, un coût potentiellement inférieur à l'échelle. Plusieurs raisons expliquent cela. Notre méthode permet d'éviter quatre à cinq tests distincts, réduisant ainsi les coûts, car nous obtenons davantage d'informations à partir d'un seul test. Plus important encore, elle fournit des résultats aux patients au moment où ils en ont besoin."

Mais au-delà des coûts, ce test fait gagner un temps précieux aux patients. Charles Trigg, qui souffre d’un glioblastome agressif de stade 4 en avril dernier et qui a profité de la nouvelle méthode de diagnostic, a témoigné dans le communiqué de l’université de Nottingham. "Le fait qu'ils aient pu obtenir des données très rapidement – permettant à une équipe nombreuse de mener des analyses détaillées – semble être un mélange étonnant de science et de médecine. Le rythme est phénoménal, et il vous donne cette certitude et cette clarté. Peu importe si vous aimez l'information. Je ne peux pas la changer, mais ce que je peux faire, c'est prendre l'information qui m'a été donnée tôt ; et l'absorber, la ressentir et commencer à planifier l'étape suivante. Cette compréhension et cette connaissance est certainement utile et rend l'expérience bien plus facile que de ne pas savoir."", confie-t-il.