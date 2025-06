Cancer : un patch à nano-aiguilles pour des biopsies sans chirurgie

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un patch recouvert de nano-aiguilles capables de recueillir des données moléculaires sans douleur ni prélèvement de tissu.

Alternative aux biopsies, cette technologie permet une analyse en temps réel, idéale pour suivre des maladies comme le cancer du cerveau ou Alzheimer.

A terme, ce patch pourrait s'intégrer à des dispositifs médicaux variés : pansements, endoscopes, lentilles de contact...

Serait-ce la fin des biopsies au scalpel ? Des chercheurs du King's College de Londres ont développé un simple patch recouvert de dizaines de millions de nano-aiguilles, mille fois plus fines qu'un cheveu humain, capable de détecter un cancer du cerveau ou un Alzheimer sans endommager les tissus. Leurs travaux, publiés dans la revue Nature Nanotechnology, pourraient bien révolutionner le diagnostic médical.

Une alternative indolore à la chirurgie

Les biopsies traditionnelles, pratiquées des millions de fois chaque année, restent invasives et parfois douloureuses. Elles nécessitent de prélever un fragment de tissu, ce qui limite leur fréquence et peut provoquer des complications. Et ce, en particulier pour les organes sensibles comme le cerveau, où la moindre intervention est délicate. Avec ce nouveau patch, finies les coupes au scalpel, les extractions et les cicatrices : les nano-aiguilles pénètrent la peau sans douleur ni lésion, et collectent des données moléculaires en temps réel.

Appliqué sur des tissus atteints de cancer du cerveau, le patch a permis de récolter une véritable "empreinte moléculaire" des cellules : lipides, protéines, ARN messager... Autant d'informations analysées ensuite par spectrométrie de masse et intelligence artificielle. "Cette approche fournit des données multidimensionnelles sur différents types de cellules d'un même tissu. Ce que les biopsies classiques ne peuvent pas faire", explique le Dr Ciro Chiappini, responsable de l'étude, dans un communiqué du King's College.

Ce n’est pas le seul avantage : le même tissu peut être analysé plusieurs fois, sans le détruire. Un avantage crucial pour suivre l'évolution d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement. "Cela ouvre tout un horizon de possibilités pour le cancer du cerveau, la maladie d’Alzheimer et la médecine personnalisée", affirme Dr Chiappini.

Diagnostiquer sans douleur

Encore au stade préclinique, le patch a déjà fait ses preuves sur des tissus humains et des rongeurs. Conçues selon les mêmes techniques que les puces électroniques, ces nano-aiguilles pourraient, à terme, s'intégrer à des dispositifs variés : pansements, endoscopes, lentilles de contact... En salle d'opération, elles pourraient aider les chirurgiens à décider rapidement si une zone suspecte doit être retirée ou non.

"C'est peut-être le début de la fin pour les biopsies douloureuses, estime le Dr Chiappini. Notre technologie ouvre de nouvelles voies pour diagnostiquer et surveiller les maladies de manière sûre et indolore, en aidant médecins et patients à prendre de meilleures décisions, plus rapidement."