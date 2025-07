Cancer de la peau : «les dérives» du dépistage par IA pointées du doigt par les dermatologues

L'ESSENTIEL La Société Française de Dermatologie met en garde les actes de dépistage de cancers cutanés, ayant recours à l’intelligence artificielle, proposés en pharmacie, dans des centres commerciaux ou sur les applications.

Étant donné que ces derniers sont réalisés "sans supervision dermatologique ni validation scientifique", ils exposent "les patients à de graves risques."

Les spécialistes appellent ainsi les pouvoirs publics à mieux encadrer les usages de l’intelligence artificielle en dermatologie grâce à sept recommandations.

"La technologie peut être une formidable alliée, à condition qu’elle reste au service du soin et s’inscrive dans un cadre éthique, rigoureux et humain." C’est ce qu’a récemment déclaré le Professeur Saskia Oro, présidente de la Société Française de Dermatologie (SFD). Dans un communiqué, les dermatologues alertent sur "les dérives de l’IA dans le dépistage des cancers cutanés."

Des actes de dépistage "sans supervision dermatologique ni validation scientifique"

En effet, des actes de dépistage ayant recours à l’intelligence artificielle, dont l’essor est rapide, sont proposés, en libre-service, dans "des contextes non médicaux", par exemple en pharmacie, dans des centres commerciaux ou sur les applications. Ces derniers sont réalisés "sans supervision dermatologique ni validation scientifique." Cela expose "les patients à de graves risques : consumérisme, mésusage des outils d’imagerie d’aide au diagnostic, faux diagnostics, sentiment de fausse sécurité, recommandation de prise en charge rapide chez un dermatologue pour une lésion suspecte sans assistance du patient dans le parcours de soin nécessaire, anxiété inutile etc."

Cancer de la peau : 7 recommandations pour une utilisation sécurisée de l’IA

C’est pourquoi la SFD appelle les pouvoirs publics à réguler immédiatement l’utilisation de l’IA dans le dépistage des cancers de la peau. Dans le détail, elle recommande d’intégrer toute solution numérique dans un réseau territorial impliquant des dermatologues et d’encadrer les plateformes de téléexpertise et d’IA par des règles claires et opposables et en uniformiser les accès. Autres demandes : former les professionnels non spécialistes à l’usage raisonné de ces outils, recruter et installer davantage de dermatologues pour garantir un maillage territorial. Les dermatologues exigent également de renforcer la lisibilité des parcours dermatologiques pour les patients, d’évaluer de manière indépendante tous les dispositifs numériques et d’actualiser les règles déontologiques à l’ère numérique.

"L'importance de l'examen dermatologique clinique complet"

"Il faut rappeler aussi l'importance de l'examen dermatologique clinique complet. (…) Le juste soin dermatologique repose sur un raisonnement clinique, un parcours coordonné et un usage raisonné de la technologie. Il est urgent de remettre l’expertise dermatologique au cœur du système, pour que l’innovation bénéficie réellement aux patients, sans sacrifier la qualité des soins ni les ressources publiques", a conclu la Société Française de Dermatologie.