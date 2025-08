L’hypertension pendant la grossesse est liée à des difficultés d'allaitement

L'ESSENTIEL Les femmes souffrant de troubles hypertensifs durant la grossesse ont une probabilité 11 % plus élevée de ne jamais allaiter.

Parmi celles qui avaient commencé, une probabilité 17 % plus élevée d'arrêter à un moment donné pendant la période post-partum a été observée.

La durée médiane de l’arrêt de l'allaitement était inférieure de 17 semaines chez les patientes hypertendues comparée à celles en bonne santé.

Les troubles hypertensifs de la grossesse sont-ils associés à la mise en place et à la durée de l'allaitement ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université Yale (États-Unis). Pour y répondre, ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle ils ont utilisé les données du Système de surveillance des risques liés à la grossesse (PRAMS) des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Ce système interroge des femmes américaines, généralement environ quatre mois après l'accouchement, sur leurs attitudes, leurs croyances et leurs expériences pendant leur grossesse, leurs périodes prénatale et postnatale.

Une durée d'allaitement plus courte en cas d’hypertension artérielle gravidique

Leur échantillon comprenait 205.247 femmes, un échantillon pondéré représentant près de 11 millions de patients, âgées en moyenne de 30 ans et originaires de 43 États, de Washington D.C. et de Porto Rico, et issues de tous les milieux socio-économiques, raciaux et ethniques. Les participantes ont accouché entre janvier 2016 et novembre 2021 et ont fourni des données complètes sur leurs troubles hypertensifs durant la grossesse. L’équipe a défini les troubles hypertensifs, comme une hypertension artérielle ou une hypertension autodéclarée, une prééclampsie ou une éclampsie avant ou pendant la grossesse. Les volontaires ont aussi donné des informations sur la non-initiation ou l'arrêt de l'allaitement.

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, l’hypertension artérielle gravidique et l'allaitement maternel ont été rapportés par environ 17 % et 88 % des femmes, respectivement. Après avoir pris en compte certains facteurs, les auteurs ont constaté que les patientes hypertendues durant la grossesse présentaient une probabilité 11 % plus élevée de ne jamais allaiter. Parmi celles qui avaient commencé, une probabilité 17 % plus élevée d'arrêter à un moment donné pendant la période post-partum a été observée. Le délai médian d'arrêt de l'allaitement était 17 semaines plus court chez les femmes présentant des troubles hypertensifs que chez celles n’en souffrant pas.

"Une consultation prénatale d'allaitement pour les femmes présentant des facteurs de risque de complications"

Les scientifiques estiment que des recherches visant à comprendre les mécanismes potentiels de cette association négative sont nécessaires pour développer des stratégies ciblées et innovantes visant à améliorer les résultats de l'allaitement chez les personnes atteintes d’hypertension artérielle gravidique. "Ces stratégies pourraient inclure une consultation prénatale d'allaitement et dédiée pour les femmes souhaitant essayer l'allaitement et présentant des facteurs de risque de complications, comme les troubles hypertensifs. La grossesse est une période cruciale, et souvent sous-utilisée, pour l'éducation et l’aide à l'allaitement", a conclu Deanna Nardella, auteure principale de l’étude.