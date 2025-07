Démence : la musique réduit les angoisses des patients

L'ESSENTIEL La musicothérapie peut réduire l’angoisse des patients atteints de démence et améliorer leur qualité de vie, selon une nouvelle étude.

Durant l'étude, les scientifiques ont testé leur programme de musicothérapie dans deux hôpitaux.

D’après leurs résultats, ils indiquent que cette discipline paramédicale pourrait être une bonne alternative aux médicaments.

Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). S’il n’existe pas de traitement curatif, certaines solutions peuvent être mises en place pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients.

Musique : moins d’angoisse et une meilleure qualité de vie

Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry, la musicothérapie pourrait en faire partie. Les chercheurs ont découvert que cette discipline paramédicale pouvait réduire l’angoisse des patients et améliorer leur qualité de vie, offrant même une alternative aux médicaments.

"Les personnes atteintes de démence hospitalisées dans les services de santé mentale présentent souvent un niveau de détresse très élevé, et le personnel est soumis à une pression énorme pour gérer cette détresse de manière sûre et bienveillante", explique Naomi Thompson, chercheuse et principale auteure de l’étude dans un communiqué.

La scientifique et ses collègues ont donc cherché un moyen d’aider les soignants à prendre en charge cette détresse et à améliorer la qualité de vie des patients. Pour cela, ils ont mis au point un programme appelé MELODIC, basé sur des séances individualisées de musicothérapie.

Ils ont testé cette méthode dans deux services spécialisés dans la démence au sein d’hôpitaux du National Health Service (NHS), le système de la santé publique du Royaume-Uni. Les patients pouvaient soit pratiquer, soit écouter de la musique.

Résultats : les patients participant à ces séances avaient une meilleure qualité de vie et moins de symptômes d’angoisse. En revanche, les auteurs ont noté une légère augmentation de leur agitation.

La musicothérapie, une alternative aux médicaments

"Notre étude a donné des résultats prometteurs et a surtout démontré que l'outil MELODIC peut être utilisé efficacement dans ces contextes très complexes, offrant une alternative aux méthodes actuelles de gestion de la détresse sévère, telles que les médicaments psychotropes", souligne Naomi Thompson.

Autre avantage de la musicothérapie : son coût. Les auteurs soulignent que l’implanter dans les services hospitaliers ne coûterait que le salaire du thérapeute et l’équipement, qu’ils estiment respectivement aux alentour de 2.025 et 400 livres sterling pour l'équipement initial, soit un peu plus de 2.335 et 461 euros. À terme, ce type de programme pourrait donc être déployé dans plusieurs hôpitaux, en complément ou comme alternative aux médicaments.