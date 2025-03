Démence : la musicothérapie améliore les symptômes dépressifs des malades

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont passé en revue 30 études sur la musicothérapie afin de déterminer si ce type de soin est bénéfique aux patients atteints de démence.

Les résultats montrent que la musicothérapie aide à améliorer les symptômes dépressifs des malades.

En revanche, elle n’a pas d’effet significatif sur l'agitation, l'agressivité, le bien-être émotionnel ou la cognition des personnes souffrant de démence.

La dépression et l’anxiété sont des symptômes très fréquemment observés chez les personnes atteintes de démence. Mais la musique pourrait les aider à les surmonter, selon une nouvelle étude du Leiden University Medical Center (Pays-Bas).

Les chercheurs ont, en effet, mis en évidence dans ces travaux, publiés dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews le 7 mars 2025, que la musicothérapie aide à réduire les symptômes de dépression liés à la démence.

Démence : moins de symptômes dépressifs avec la musique

Pour déterminer les effets thérapeutiques de la musique chez les personnes souffrant de démence, l’équipe a repris les données de 30 recherches réalisées ces dernières années. Elles avaient évalué les effets de la musicothérapie sur la qualité de vie, les troubles de l'humeur, les problèmes de comportement, le comportement social et la cognition de patients touchés par des troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer. Cela représentait 1.720 personnes vivant en Australie, à Taïwan, aux États-Unis ou encore dans plusieurs pays européens.

L’analyse des données révèle que la musicothérapie réduit les symptômes dépressifs des malades. Elle semble aussi améliorer les problèmes comportementaux généraux à la fin du traitement. "Comparée à d'autres interventions, il existe des preuves qu'elle peut améliorer le comportement social et réduire l'anxiété", ajoutent les auteurs

En revanche, ce type de soin n’a pas d’effet significatif sur l'agitation, l'agressivité, le bien-être émotionnel ou la cognition.

Une généralisation de la musicothérapie dans les maisons de retraite ?

Pour les chercheurs, leurs résultats confirment les bienfaits des thérapies centrées sur la musique chez les patients atteints de démence comme la maladie d'Alzheimer. Ce soin complémentaire sans médicament les aide "à se sentir moins tristes et moins anxieux".

"Cette étude nous permet de mieux comprendre les effets de la musicothérapie et renforce l’intérêt d’intégrer la musique dans les soins aux personnes atteintes de démence, en particulier dans les maisons de retraite", ajoute Jenny van der Steen, auteure principale dans un communiqué. "La musicothérapie offre des avantages qui vont au-delà de ceux des autres activités de groupe, en aidant à soutenir l’humeur et le comportement d’une manière engageante et accessible, même aux stades avancés de la démence. Les responsables des maisons de retraite devraient envisager d’intégrer des séances musicales structurées dans le cadre d’une approche centrée sur la personne dans les soins aux personnes atteintes de démence."