Jouer de la musique vous aide à garder votre cerveau vif

Apprendre à jouer de la guitare n’est pas uniquement un atout séduction… cela booste également votre cerveau. Une nouvelle étude parue dans la revue PLOS Biology le 15 juillet 2025, révèle qu’avoir une formation musicale peut atténuer le déclin de la perception de la parole lié à l'âge en améliorant les réserves cognitives du cerveau.

Déclin cognitif : de meilleures performances pour les musiciens âgés

Au même titre que faire des études ou être bilingue, apprendre à jouer d’un instrument fait partie des choix de vie qui augmentent la réserve cognitive et cérébrale. Certains spécialistes ajoutent que lorsqu’elle est importante, cette dernière parvient à atténuer l’impact du déclin cognitif lié à l’âge. Pour vérifier le bien-fondé de cette hypothèse, les chercheurs de Baycrest Academy for Research and Education (Canada) et de Chinese Academy of Sciences (Chine) ont étudié les capacités cognitives de 25 musiciens âgés, 25 seniors non-musiciens ainsi que 24 jeunes non-musiciens.

Les participants devaient identifier des syllabes masquées par des bruits alors que leur activité cérébrale était mesurée par un IRM.

Les résultats ont révélé un déclin de la perception de la parole dans le bruit plus faible chez les musiciens âgés par rapport à leurs pairs ne jouant pas d'instruments. Ils afffichaient entre autres une augmentation compensatoire face au bruit plus importante dans les zones cérébrales liées à la connectivité fonctionnelle des flux auditifs. "De plus, les musiciens plus âgés ont montré un modèle spatial de connectivité fonctionnelle plus proche de celui des jeunes pendant la tâche, tandis que les non-musiciens plus âgés ont systématiquement montré un modèle spatial qui s'écartait de celui des jeunes non-musiciens", précisent les auteurs dans leur article.

Jouer de la musique booste les réserves cognitives

Face aux résultats obtenus, l’équipe conclut que la réserve cognitive accumulée grâce à des choix de vie positifs – comme apprendre à jouer de la musique – aide le cerveau à rester “jeune” plus longtemps. "Au-delà de la simple compensation des déclins liés à l’âge, la réserve cognitive peut fonctionner en maintenant l’intégrité et l’architecture fonctionnelle des réseaux neuronaux, atténuant ainsi les effets néfastes du vieillissement sur les performances cognitives", ajoutent les scientifiques. Ils estiment d’ailleurs que leurs travaux pourraient aider à mettre au point des programmes visant à préserver la fonction cognitive et à améliorer les résultats de communication dans les populations vieillissantes.

Toutefois, les scientifiques reconnaissent que d’autres études sont nécessaires pour confirmer leurs conclusions, notamment en examinant l’effet sur d’autres tâches cognitives (mémoire, attention…) et avec d’autres choix positifs (bilinguisme, activité physique, faire des études…).