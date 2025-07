Diabète de type 2 : ce type de jeûne est le plus efficace pour réduire la glycémie

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le jeune intermittent 5:2 est le régime le plus efficace pour réguler un diabète de type 2.

Le jeûne 5:2 consiste à manger normalement 5 jours par semaine et à jeûner les deux restants en ne consommant qu'environ 500 calories par jour.

Il réduit notamment le taux d'HbA1c.

L’alimentation est un pan important du traitement du diabète. Éviter les plats trop gras, trop sucrés et trop caloriques et miser sur des menus équilibrés et variés font partie des fondamentaux. Les patients atteints de diabète de type 2 ont plusieurs types de régimes à leur disposition pour améliorer leurs apports nutritionnels et caloriques.

Des chercheurs de l'université de Zhengzhou sont parvenus à déterminer celui qui est le plus efficace pour perdre du poids et améliorer la glycémie des malades. Selon leur étude présentée au congrès annuel de l'Endocrine Society organisé à San Francisco, le jeune intermittent 5:2 est la méthode la plus efficace pour réguler son diabète de type 2. Ce dernier consiste à manger normalement 5 jours par semaine et à jeûner les deux restants en ne consommant qu'environ 500 calories par jour.

Glycémie : jeûner deux jours dans la semaine offre les meilleurs résultats

Pour cette étude, les chercheurs ont suivi 90 patients diabétiques de type 2 entre novembre 2021 et novembre 2024. Ils ont été répartis entre trois groupes : le jeûne 5:2, l'alimentation restreinte dans le temps (les membres ne pouvaient manger que dans une fenêtre de 10h) et la restriction calorique quotidienne. L’apport calorique hebdomadaire était constant dans tous les groupes. Par ailleurs, ces programmes nutritionnels de 16 semaines étaient supervisés par des nutritionnistes.

Au terme de l’étude, les trois groupes affichaient une réduction d'hémoglobine glyquée (HbA1c ; indicateur de référence dans la surveillance du diabète) et une perte de poids. Cependant, la diminution absolue d'HbA1c ainsi que du poids corporel étaient les plus importantes chez les personnes qui jeûnaient deux jours par semaine.

"Comparé aux deux autres groupes, le jeûne intermittent 5:2 a significativement réduit la glycémie à jeun et les triglycérides, et augmenté l'indice de Matsuda, une mesure de la sensibilité globale à l'insuline", ajoute le communiqué.

Diabète de type 2 : une étude qui permet de choisir la meilleure stratégie diététique

Selon l'étude, le jeûne 5:2 présente un autre avantage par rapport aux deux autres types de régimes. Ses adeptes ont rencontré moins de difficulté à le suivre. En effet, son taux d'observance était de 85 % contre 84 % pour la restriction calorique continue et l'alimentation restreinte dans le temps.

"Cette recherche comble une lacune en comparant directement la restriction énergétique intermittente 5:2 à une restriction alimentaire de 10 heures chez les patients obèses et diabétiques de type 2. Ces résultats fournissent des preuves scientifiques permettant aux cliniciens de choisir des stratégies diététiques adaptées lors du traitement de ces patients", conclut le Dr Haohao Zhang qui a mené les travaux.