Une mère qui s’est endormie en allaitant son bébé le retrouve mort à son réveil

L'ESSENTIEL Maman de 27 ans, Rebekka Card a retrouvé son fils de quatre mois inconscient dans son lit, qu’elle avait partagé avec lui alors qu’elle l’allaitait et s’est endormie.

Selon les médecins, la cause du décès était "compatible avec le syndrome de mort subite du nourrisson" en raison d’une "position de sommeil empêchant le bébé de respirer."

Afin de prévenir ce type de drame, il est déconseillé aux parents de dormir avec leur enfant.

"Une tragédie ne semble évitable que lorsqu'on n'est pas la personne qui la traverse", a déclaré Rebekka Card, âgé de 27 ans, dans une vidéo publiée sur son compte Tiktok. Dans une interview accordée au média People, la mère raconte comment elle a perdu son fils âgé de quatre mois, Hayden. "J'allaitais exclusivement. Il n'a jamais vraiment pris le biberon. Malgré nos tentatives, il préférait de loin téter. Je l'allaitais vers 21h15, puis je le déposais dans son matelas portable. À l'époque, je pensais que c'était acceptable, alors il dormait dans notre lit. C'était plus pratique pour moi de l'allaiter au milieu de la nuit. Je m'adossais au mur et à la tête de lit et je l'allaitais pendant qu'il était assis en position croisée. Je me suis couchée ce soir-là vers 22 heures, soit environ 45 minutes à une heure après lui, puis je me suis endormie et il s'est réveillé pour téter à nouveau juste avant une heure du matin." Elle a alors pris son enfant et mis à côté d’elle pour allaiter.

Mort subite du nourrisson : une "position de sommeil empêchant le bébé de respirer"

Épuisée, Rebekka finit par s’endormir pendant l’allaitement. Elle déclare n’avoir "aucun souvenir". À 5 heures du matin, "lorsque je me suis réveillée, mon mari me demandait où était Hayden, car il n’était pas dans son matelas. J'étais assise, mais en position avachie, et Hayden s'est retrouvé entre mon mari et moi." Rapidement, les parents constatent que leur fils ne réagit plus et appellent les secours. "Je l'ai pris dans mes bras et il était encore chaud. Nous avons pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire à la maison jusqu'à l'arrivée de l'ambulance." À l’hôpital, Rebekka et son mari ont appris que leur enfant n’avait pas survécu. "Les médecins ne nous ont pas laissés le voir. Ils nous traitaient comme si nous avions fait quelque chose." Quelques heures plus tard, ils ont pu faire leurs adieux.

Sur TikTok, la mère a révélé que la cause et les circonstances du décès de Hayden étaient indiquées comme "indéterminées". Après l’autopsie, les médecins ont confirmé l'absence de signe de maladie, d'infection, de traumatisme, de toxines ou de particules dans ses voies respiratoires, ce qui excluait la possibilité d'une suffocation. Cependant, un paragraphe du dossier indiquait que la cause du décès était "compatible avec le syndrome de mort subite du nourrisson" et mentionne une "position de sommeil empêchant le bébé de respirer."

Éviter le "cododo" pour la sécurité du bébé

Pour rappel, la mort subite du nourrisson, qui survient le plus souvent durant le sommeil, est définie comme "le décès subit d’un enfant âgé d’un mois à un an jusqu’alors bien portant, alors que rien dans ses antécédents connus ni dans l’histoire des faits ne pouvait le laisser prévoir", selon Santé publique France. Afin d’éviter ce drame, l’American Academy of Pediatrics (AAP) de coucher les nourrissons strictement en décubitus dorsal, dans une turbulette adaptée à leur taille et à la saison, sur un matelas ferme et dans un lit à barreaux sans coussin, drap, couette, oreiller, matelas surajouté, cale-bébé, tour de lit ni autres objets (doudous, peluches, etc.) qui puissent recouvrir, étouffer ou confiner l’enfant.

Il est fortement déconseillé de dormir et partager le même lit que son bébé. Cette pratique, appelée cododo ou cosleeping, comporte des risques importants pour la sécurité du nourrisson. "Le lit des parents n’est pas adapté à un nouveau-né, notamment à cause des couvertures, oreillers ou même du matelas s’il est trop mou, qui peuvent représenter des dangers d’étouffement ou d’écrasement accidentel. Pour assurer la proximité sans danger, il est recommandé d’opter pour une alternative plus sécurisée, comme l’utilisation d’un 'lit de cododo' spécifique, qui permet au bébé d’avoir son propre espace de sommeil, ou plus simplement le fait de placer le lit du bébé dans la chambre parentale durant les premiers mois", peut-on lire sur le site Santé.fr.