Mort subite de l'adulte : un gilet cardiaque pourrait aider à prédire le risque

L'ESSENTIEL Des scientifiques britanniques ont développé un gilet réutilisable pour mieux identifier les personnes présentant un risque élevé de mort subite cardiaque.

Ce dispositif, comportant 256 capteurs, permet de cartographier l'activité électrique du cœur dans les moindres détails.

Après l’avoir testé sur 77 patients, les auteurs ont jugé qu’il était fiable, durable et qu’il pourrait être utilisé pour "évaluer l'impact des médicaments."

Dans son sommeil, derrière son ordinateur, sous la douche… La mort subite de l’adulte peut survenir à tout moment et toucher n’importe qui. D’après la Fondation Cœur et Recherche, elle se définit comme "une mort naturelle avec perte brutale de conscience dans l’heure qui suit le début des symptômes, chez un sujet ayant ou non une maladie cardiaque connue". En France, la mort subite de l’adulte frappe 60.000 personnes par an et se présente trois à quatre fois plus souvent chez les hommes que chez les femmes.

Mort subite de l'adulte : un gilet réutilisable, rapide à utiliser et comportant 256 capteurs

Récemment, des chercheurs du University College London (Angleterre) ont révélé avoir trouvé la solution pour mieux identifier les personnes présentant un risque élevé de mort subite. Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, ils ont mis au point un gilet d'imagerie électrocardiographique (ECGI), dont l’utilisation est rapide, car le temps nécessaire pour chaque patient est de cinq minutes. Cette veste est réutilisable, car elle utilise des électrodes sèches, qui peuvent être lavées entre deux utilisations, plutôt que des électrodes métalliques qui nécessitent une couche de gel entre l'électrode et la peau.

Ce dernier permet de cartographier l'activité électrique du cœur, qui est jusqu’à présent rare et nécessitait d'un cathéter à l'intérieur de la cavité cardiaque, ou était réalisée à l'aide d'appareils coûteux, longs à installer et impliquant des radiations. Dans le détail, les données électriques fournies par les 256 capteurs du gilet peuvent être associées à des images détaillées des structures cardiaques prises par IRM pour générer des modèles numériques en 3D du cœur et des ondes d'activité électrique qui le traversent.

Le gilet est fiable pour cartographier l'activité électrique du cœur

Pour tester leur dispositif, l’équipe a recruté 77 personnes. Après une expérience, les auteurs ont découvert que le gilet était fiable et durable. Depuis, la veste a été utilisée avec succès sur 800 patients souffrant de maladies, telles que la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie dilatée. Selon les scientifiques, une meilleure connaissance des risques aiderait les cliniciens à identifier les personnes ayant besoin d'un défibrillateur, qui sauve des vies mais peut aussi provoquer des troubles s'ils émettent des chocs inutiles.

"En outre, le gilet peut être utilisé pour évaluer l'impact des médicaments, des nouveaux dispositifs cardiaques et des interventions liées au mode de vie sur la santé cardiaque", a déclaré le Dr Gabriella Captur, co-auteur des travaux, dans un communiqué.