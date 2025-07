Avoir ces deux maladies à l’adolescence nuirait à la santé osseuse

L'ESSENTIEL L'obésité et le diabète de type 2 à l'adolescence peuvent perturber le développement osseux.

Ce qui peut augmenter le risque de fractures et d'ostéoporose plus tard dans la vie.

L'étude a été présentée le 14 juillet au congrès annuel Endocrine Society 2025.

L'adolescence est un moment crucial pour le développement de la solidité osseuse. Mais, selon une étude présentée le 14 juillet 2025 lors du congrès annuel de l’Endocrine Society, souffrir d’obésité et de diabète de type 2 à cette période peut avoir de fâcheuses répercussions sur les os à long terme.

Des os moins solides en cas d'obésité et de diabète à l’adolescence

Pour déterminer l’impact de l’obésité et du diabète de type 2 sur la santé osseuse, les chercheurs ont suivi 48 adolescents pendant un an dont l'âge moyen était de 15,5 ans. Parmi les participants, 27 % avaient un poids normal, 31 % étaient en surpoids avec une glycémie normale et 42 % étaient en surpoids avec un contrôle glycémique perturbé (4 jeunes étaient en prédiabète et 16 souffraient de diabète de type 2). Différents examens ont été réalisés pour évaluer leur santé. De plus, leur structure osseuse et la solidité du tibia et de l'avant-bras ont été mesurées par IRM.

Les résultats ont révélé que les jeunes obèses, en particulier ceux atteints de diabète de type 2, présentaient une solidité et une qualité osseuses moindres par rapport à ceux n’ayant pas de problème de poids. "Cela était vrai pour les os des jambes et des bras", précisent les auteurs dans leur communiqué. Des taux d'insuline élevés (signe de résistance à l'insuline, NDLR) semblaient contribuer à une plus faible solidité osseuse.

Adolescents obèses : des risques accrus de fracture et d'ostéoporose à long terme



"L'obésité et le diabète de type 2 précoce à l'adolescence n'affectent pas seulement le poids ou la glycémie : ils peuvent perturber discrètement le développement osseux pendant les années les plus cruciales pour la solidité des os tout au long de la vie", explique la chercheuse principale de l’étude, Dr Fida Bacha du Baylor College of Medicine à Houston, au Texas.

Or, des os moins solides sont associés à plusieurs maladies du squelette comme le précise l’experte : "cela signifie que les adolescents souffrant de ces problèmes de santé peuvent être exposés à un risque accru de fractures et d'ostéoporose en vieillissant".