Ce que le régime végétarien dit de votre personnalité

L'ESSENTIEL Contrairement aux idées reçues, les végétariens seraient plus individualistes, plus ambitieux et moins attachés aux normes sociales que leurs homologues carnivores.

Une étude révèle qu’ils valorisent davantage le pouvoir et la réussite que la bienveillance ou la tradition.

Selon les chercheurs, leur choix alimentaire reflète avant tout une affirmation personnelle plutôt qu’un simple souci d’harmonie ou de compassion.

Que dit votre assiette de vos valeurs ? Une nouvelle étude vient bouleverser nos idées reçues sur les adeptes de l'alimentation végétarienne. Loin de l'image du pacifiste soucieux du bien commun, le végétarien serait en réalité plus individualiste, plus ambitieux et plus indifférent aux normes sociales que son homologue carnivore, selon cette recherche publiée dans la revue PLOS ONE.

Des valeurs surprenantes chez les végétariens

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé les réponses de plus de 3.700 adultes aux États-Unis et en Pologne. Ils ont évalué l'importance accordée à dix grandes valeurs humaines, comme la bienveillance (autrement dit le soin apporté aux proches), la conformité ou le pouvoir. Les résultats sont sans appel : les végétariens accordent moins d'importance à la bienveillance, à la sécurité et à la conformité que les non-végétariens. À l'inverse, ils valorisent davantage le pouvoir, la réussite personnelle et la stimulation.

"Ces résultats suggèrent que suivre un régime végétarien reflète des valeurs qui mettent l'accent sur l'indépendance et l'individualité, ce qui va à l'encontre de la façon dont on en parle généralement", explique John Nezlek, professeur à la SWPS University en Pologne et auteur principal des travaux, dans un communiqué. Il ajoute que "les végétariens sont une minorité dans de nombreux pays, et leur choix est un acte d'affirmation".

Refuser la viande, c'est souvent aller à contre-courant des traditions culturelles et culinaires. Ce choix, loin d'être uniquement motivé par l'empathie ou l'écologie, traduirait une volonté de se distinguer et une forte confiance en soi. En effet, les végétariens semblent moins enclins à suivre les règles sociales, ce que montre leur faible adhésion aux valeurs de conformité et de tradition. Pour Nezlek, cette différence de profil pourrait aussi s'expliquer par des facteurs culturels : "Déterminer dans quelle mesure les valeurs des végétariens varient selon les cultures nécessite des recherches plus spécifiques."

Un profil plus "masculin"

Autre fait marquant : les végétariens s'identifient davantage à des valeurs traditionnellement associées au "masculin", comme le pouvoir et la réussite. Une observation paradoxale, quand on sait que les femmes sont historiquement plus nombreuses à adopter ce mode de vie. L'étude suggère que ces femmes pourraient valoriser des traits considérés comme masculins, défiant ainsi les stéréotypes de genre.

Cette étude invite donc à repenser les motivations qui sous-tendent le choix du végétarisme. Si le respect des animaux et de la nature est bien présent, il semblerait s'inscrire dans une logique d'affirmation personnelle plutôt que dans une volonté d'harmonie sociale.