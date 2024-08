Vos valeurs morales changent au gré des saisons

L'ESSENTIEL Dans une étude, les volontaires interrogées adhèrent plus fortement aux valeurs "contraignantes" au printemps et à l'automne, mais pas autant en été et en hiver.

Les valeurs "contraignantes" en question sont la loyauté (valoriser la dévotion à son groupe et maintenir des liens), l'autorité (respecter et suivre les règles établies), et la pureté (mettre l’accent sur la propreté, la sainteté et le maintien des traditions).

"Une anxiété plus élevée peut pousser les gens à chercher du réconfort dans les normes et les traditions soutenues par des valeurs contraignantes", selon les auteurs.

"Les valeurs morales guident les attitudes et les actions conséquentes." C’est ce qu’ont écrit des chercheurs des universités de Nottingham (Angleterre) et de la Colombie-Britannique (Canada) dans une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont découvert des changements saisonniers réguliers pour les valeurs morales des personnes.

Les participants adhèrent plus aux valeurs « contraignantes » au printemps et à l'automne

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont examiné les réponses d’une enquête menée, entre 2011 et 2020, auprès de plus de 232.975 personnes aux États-Unis. L'analyse a révélé un cycle saisonnier constant dans l'adhésion des Américains aux valeurs morales relatives à la loyauté (valoriser la dévotion à son groupe et maintenir des liens), à l'autorité (respecter et suivre les règles établies), et à la pureté (mettre l’accent sur la propreté, la sainteté et le maintien des traditions).

"L’adhésion des gens aux valeurs morales qui favorisent la cohésion et la conformité du groupe est plus forte au printemps et à l’automne qu’en été et en hiver. (…) Des cycles saisonniers similaires ont été observés dans les données du Canada et de l'Australie (mais pas du Royaume-Uni)", a déclaré Ian Hohm, co-auteur des travaux. Les auteurs ont également noté que la diminution estivale de l'adhésion aux valeurs morales contraignantes était plus prononcée dans les régions où les différences climatiques saisonnières sont plus extrêmes. Cela n’a pas été observé pour l’attention (donner la priorité à la gentillesse et éviter de nuire aux autres) et l’équité (assurer l’égalité de traitement pour tous).

Un lien potentiel entre l es changements moraux saisonniers et les niveaux d'anxiété

Selon les chercheurs, ces changements moraux peuvent s'expliquer en partie par un cycle saisonnier dans l'expérience de l'anxiété des Américains. "Nous avons remarqué que les niveaux d’anxiété culminent au printemps et à l’automne, ce qui coïncide avec les périodes où les gens adhèrent plus fortement aux valeurs contraignantes. Cette corrélation suggère qu’une anxiété plus élevée peut pousser les gens à chercher du réconfort dans les normes et les traditions soutenues par des valeurs contraignantes", a déclaré Mark Schaller, auteur principal de l’étude.

D es implications potentielles pour la politique, le droit et la santé

Dans les conclusions, l’équipe souligne que les changements moraux ont des implications pour d'autres résultats qui peuvent être influencés par ces valeurs, par exemple, les préjugés intergroupes, les attitudes politiques, les jugements juridiques ou la réaction à un crise sanitaire. Elle estime que le moment des élections pourrait avoir un impact sur les résultats, car les changements de valeurs morales influencent les opinions et les comportements politiques. Quant au moment des procès et des décisions juridiques, "ils pourraient être influencé par les variations saisonnières des valeurs morales, car ceux qui adhèrent à des valeurs contraignantes ont tendance à être plus punitifs envers ceux qui commettent des crimes et ne respectent pas les règles."

Pendant la pandémie de Covid-19, la mesure dans laquelle les personnes ont suivi les recommandations de distanciation sociale et ont été vaccinées a été influencée par leurs valeurs morales. "Le fait de savoir que ces valeurs changent avec les saisons pourrait aider à concevoir des campagnes de santé plus efficaces." Enfin, les changements saisonniers des valeurs morales pourraient affecter la façon dont les gens perçoivent les étrangers ou ceux qui ne se conforment pas aux normes sociétales.