Profitez des fruits et légumes de saison : un plein de saveurs et de bienfaits pour l'été !

L'ESSENTIEL En consommant des fruits et légumes de saison, vous profitez de leurs vitamines, minéraux et antioxydants au maximum de leur potentiel.

Fruits d'été : Abricots, pêches, nectarines, brugnons, melons, pastèques, figues, fraises, framboises, myrtilles, cerises, prunes...

Légumes d'été : Tomates, concombres, poivrons, aubergines, courgettes, haricots verts, petits pois, salades vertes, pommes de terre nouvelles, oignons, ail...

L'été est la saison idéale pour profiter des fruits et légumes de saison, gorgés de soleil, de saveurs et de bienfaits pour notre santé.

Pourquoi privilégier les fruits et légumes de saison ?

Saveur et fraîcheur incomparables : Les fruits et légumes de saison ont un goût incomparable, plus savoureux et plus parfumés que ceux qui ont subi de longs transports ou qui ont été stockés pendant des semaines.

Valeur nutritive optimale : En consommant des fruits et légumes de saison, vous profitez de leurs vitamines, minéraux et antioxydants au maximum de leur potentiel. Cueillis à maturité et consommés rapidement, ils conservent tous leurs nutriments essentiels.

Soutien à l'agriculture locale : En choisissant des produits locaux, vous encouragez les producteurs de votre région et contribuez à préserver l'environnement en limitant les transports et les emballages.

Découverte de nouvelles variétés : Chaque saison offre sa palette de fruits et légumes spécifiques, l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de varier vos menus.

Quels fruits et légumes trouver en été ?

L'été est une saison généreuse en fruits et légumes :

Fruits : Abricots, pêches, nectarines, brugnons, melons, pastèques, figues, fraises, framboises, myrtilles, cerises, prunes...

Légumes : Tomates, concombres, poivrons, aubergines, courgettes, haricots verts, petits pois, salades vertes, pommes de terre nouvelles, oignons, ail...

Conseils pour profiter pleinement des fruits et légumes de saison

Visitez votre marché local ou votre primeur. C'est l'occasion de faire le plein de produits frais et de saison tout en discutant avec les producteurs.

Variez les plaisirs et les couleurs. N'hésitez pas à essayer de nouvelles variétés et à composer des assiettes colorées et gourmandes.

Consommez-les frais et crus autant que possible. C'est le meilleur moyen de profiter de leurs vitamines et de leur fraîcheur.

Préparez des jus de fruits et légumes maison. Un excellent moyen de faire le plein de vitamines et de se rafraîchir en été.

Intégrez-les à vos salades, tartes, cakes et autres préparations culinaires. Les fruits et légumes se prêtent à de nombreuses recettes originales et savoureuses.

En conclusion, l'été est le moment idéal pour profiter des fruits et légumes de saison. C'est un véritable plaisir gustatif et un atout précieux pour votre santé. N'hésitez pas à les mettre à l'honneur dans vos assiettes et à découvrir de nouvelles saveurs !

Et n'oubliez pas : manger des fruits et légumes de saison est un geste simple et écologique qui permet de soutenir l'agriculture locale et de préserver l'environnement.