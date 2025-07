Paludisme : le premier médicament pour les bébés approuvé

L'ESSENTIEL Swissmedic a autorisé une nouvelle formulation pédiatrique d’un médicament antipaludique appelé Riamet Baby.

Il a été conçu pour les nourrissons pesant entre 2 kg et 5 kg.

Huit pays africains devraient bénéficier rapidement de ce traitement.

Bien que la dengue, le chikungunya et le zika inquiètent en raison de leur présence grandissante en Europe, le paludisme reste la maladie transmise par les moustiques la plus dangereuse. Elle est, en effet, l’une des plus mortelles avec 597.000 décès liés à cette pathologie dans 83 pays en 2023. Et, les plus jeunes sont ses premières victimes. Les enfants de moins de cinq ans représentent près de 76 % des morts dues au paludisme en Afrique. Cependant un pas important a été fait dans la lutte contre cette maladie, aussi connue sous le nom malaria.

Les autorités suisses viennent de donner leur feu vert pour le premier médicament antipaludique dédié aux bébés.

Paludisme : un traitement dédié aux bébés de moins de 5 kg

"Swissmedic a accordé une autorisation de mise sur le marché à Riamet Baby, du laboratoire Novartis, également connu sous le nom de Coartem Baby, un nouveau médicament antipaludique spécifiquement indiqué pour les nourrissons pesant entre 2 kg et 5 kg", explique l'autorité helvétique d'autorisation et de contrôle des produits thérapeutiques dans son communiqué.

Afin de faciliter son administration, le traitement est soluble, y compris dans le lait maternel, et il offre un arôme de cerise. Mais il vient surtout combler un vide thérapeutique. Il n’y avait, en effet, pas de médicaments approuvés pour les patients de moins de 4,5 kg jusqu’à présent.

"Ces derniers étaient traités jusqu’à présent avec des formulations destinées aux enfants plus âgés, ce qui peut augmenter le risque de surdose et de toxicité", précise le laboratoire Novartis.

Médicament antipalu pour bébé : 8 pays africains pourraient en bénéficier rapidement

Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda et la Tanzanie ont participé à l’évaluation du médicament antipaludique Riamet Baby. Ces huit pays africains devraient obtenir des approbations rapides pour ce traitement contre la malaria dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits de santé mondiaux de l'agence suisse.

"Le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles au monde, en particulier chez les enfants. Mais avec les ressources et la concentration nécessaires, il est possible de l'éliminer. L'approbation de Coartem Baby fournit un médicament indispensable, à une dose optimisée, pour traiter un groupe de patients autrement négligé et constitue un atout précieux pour la lutte antipaludique", conclut Martin Fitchet, PDG de Medicines for Malaria Venture, organisation à but non lucratif suisse qui a soutenu le développement du traitement.