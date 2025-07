Comment repérer la détresse psychologique chez les tout-petits ?

L'ESSENTIEL C'est en observant leur comportement que l'on peut repérer le mal-être chez les très jeunes enfants.

Un sommeil perturbé, des accès de colère ou des signes de régression doivent alerter.

Il est important d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent même s'il ne maîtrise pas encore tous les mots pour le dire.

Les premières années de vie sont une période de découvertes et d’apprentissages intenses. La santé mentale de l’enfant se construit jour après jour, nourrie par la qualité des relations, la stabilité de l’environnement et la reconnaissance de ses émotions. Bien que les tout-petits ne disposent pas encore des mots pour exprimer leur mal-être, leur comportement peut être un indicateur précieux de ce qu’ils vivent intérieurement.

Des signaux souvent discrets mais révélateurs

La détresse psychologique chez les jeunes enfants se manifeste rarement de manière directe. Elle s’exprime plutôt à travers des changements de comportement répétitifs. Il peut s’agir, par exemple, d’un enfant habituellement curieux qui devient apathique, d’un sommeil soudainement perturbé, de colères inhabituelles ou d’une régression dans les apprentissages (faire pipi au lit, rejoindre le lit de ses parents pour dormir…).

Ces comportements ne doivent pas être interprétés comme de la provocation ou de la désobéissance, mais comme des appels à l’aide. Ils traduisent souvent un besoin de sécurité, de réassurance ou d’attention particulière dans une période où l’enfant se sent dépassé.

Créer un climat de confiance pour mieux accompagner

Plutôt que de chercher à corriger immédiatement ces comportements, il est plus utile d’en comprendre la cause et d’accompagner l’enfant avec douceur. Lui offrir un espace où il se sent écouté, compris et accepté est une des meilleures façons de renforcer sa santé mentale.

L’adulte peut nommer ses émotions (par exemple « Tu sembles fâché » ou « Je vois que tu es inquiet ») pour lui apprendre à verbaliser ce qu’il vit. Des moments simples, comme une histoire racontée calmement avant le coucher ou un jeu partagé dans le salon, peuvent avoir un impact fort sur son sentiment de sécurité intérieure.

Grandir en étant vu, entendu et soutenu

Repérer la détresse psychologique chez un tout-petit demande de l’attention, de l’empathie et une grande bienveillance. Aucun parent n’est parfait, mais chaque geste d’écoute, chaque moment de présence compte. En restant attentif aux signaux que l’enfant envoie, en valorisant ses émotions plutôt qu’en les minimisant, on l’aide à construire une base affective solide.

Un enfant soutenu dans ces moments difficiles développera, avec le temps, une meilleure confiance en lui, une plus grande résilience et une capacité à exprimer ce qu’il ressent.

En savoir plus : "Le guide de ta santé mentale" de Delphine Py.