Quelles sont les clés pour renforcer la confiance en soi chez les tout-petits ?

La confiance joue un rôle clé dans la capacité d’un enfant à affronter les défis, à faire face aux échecs et à s’affirmer. Bien que les enfants aient chacun leur propre tempérament, les parents et les adultes peuvent contribuer activement au développement de cette confiance.

Encourager l’exploration en toute sécurité

Pour aider un enfant à développer sa confiance, il est essentiel de lui offrir un environnement où il se sent en sécurité pour explorer librement et lui montrer que l’on croit en sa capacité à apprendre et à progresser par lui-même.

Par exemple, au lieu d’interdire à un enfant de grimper, on peut sécuriser son environnement en plaçant des coussins autour de lui. De même, les jouets à sa portée doivent être adaptés et sécurisés, permettant ainsi un jeu libre qui nourrit son besoin de curiosité et sa confiance en ses capacités.

Valoriser les efforts et les petites victoires

Valoriser les efforts de l’enfant est une autre clé essentielle pour construire sa confiance en lui. La reconnaissance de ses petits succès lui montre qu’il est sur la bonne voie. Par exemple, quand un bébé rampe pour attraper un jouet ou lorsqu’un enfant plus âgé réussit à attacher ses chaussures pour la première fois, un simple « Bravo ! Tu as réussi tout seul ! » lui donne une dose précieuse de fierté.

Il est également important d’encourager un enfant lorsqu'il tente des choses nouvelles ou difficiles, comme faire du vélo sans les petites roues. En mettant l’accent sur l’effort et non uniquement sur le résultat, vous aiderez votre enfant à comprendre que la persévérance mène au succès.

Offrir des choix et des responsabilités

Donner à un enfant des choix adaptés à son âge et des responsabilités légères est une autre manière de renforcer sa confiance. En lui permettant, par exemple, de choisir ses vêtements ou de participer aux tâches familiales (comme ranger ses jouets ou mettre la table), vous lui donnez la possibilité de s’affirmer et de se sentir utile.

Ces petites responsabilités l’aident à se voir comme un membre actif et compétent de la famille. Un enfant qui se sent capable dans ces domaines aimera relever de nouveaux défis, car il aura la conviction qu’il peut réussir par lui-même.

En savoir plus : "Pour une enfance heureuse : repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau" de Catherine Gueguen.