Pourquoi les écrans tactiles diminuent les capacités d’attention des tout-petits

L'ESSENTIEL Les enfants qui sont habitués à être devant des écrans tactiles de façon prolongée ont des capacités d'attention réduites

Le passage rapide d'un sujet à un autre que permettent ces écrans rend plus difficile le fait de rester focalisé sur une tâche

C’est une pratique répandue chez les jeunes parents pour distraire les enfants: leur donner accès à un écran tactile. Que ce soit pour regarder des séries, des dessins animés ou jouer à des jeux, de nombreux parents laissent les plus jeunes au contact de ces outils numériques. Pourtant, cela pourrait être mauvais pour le développement de leur attention. Dans une étude parue le 26 janvier 2021 dans la revue Scientific reports, des chercheurs du King’s College de Londres et des universités Bath et Birkbeck (Royaume-Uni) mettent en garde contre les risques que cela implique chez les tout-petits. En effet, les enfants qui utilisent longtemps et de manière quotidienne des écrans tactiles regardent plus rapidement les objets lorsqu'ils apparaissent et sont moins capables de résister à la distraction que les enfants qui n'utilisent pas ou peu l'écran tactile.

Pour en apporter la preuve, les chercheurs ont recruté des nourrissons de 12 mois qui avaient différents niveaux d'utilisation de l'écran tactile. Pour cette étude qui a duré deux ans et demi, les chercheurs ont soumis les enfants à des tests à l’âge de 12 mois, 18 mois et trois et demi. Lors de chaque visite, les bambins ont participé à des tâches informatiques avec un eye-tracker, une caméra capable de suivre le mouvement de leurs yeux, afin de mesurer leur attention. Les chercheurs font apparaître des objets à différents endroits de l’écran tout en mesurant la vitesse à laquelle les enfants les regardent ainsi que leur capacité à ignorer les objets distrayants.

Une attention moins développée que les autres

“Nous avons constaté que les nourrissons et les enfants en bas âge qui utilisent beaucoup l'écran tactile regardent plus rapidement les objets lorsqu'ils apparaissent et sont moins capables d'ignorer les objets distrayants que ceux qui l'utilisent peu, indique Tim Smith, chercheur principal au Centre pour le développement du cerveau et des fonctions cognitives de Birkbeck. L'utilisation des smartphones et des tablettes par les bébés et les jeunes enfants s'est rapidement accélérée ces dernières années. Les premières années de la vie sont cruciales pour que les enfants apprennent à contrôler leur attention et à ignorer les distractions, des compétences précoces dont on sait qu'elles sont importantes pour les résultats scolaires ultérieurs. On craint de plus en plus que l'utilisation de l'écran tactile par les tout-petits n'ait un effet négatif sur le développement de leur attention, mais il n'y avait auparavant aucune preuve empirique à l’appui.”

En moyenne, la différence entre les “grands” et les “petits” consommateurs d’écrans tactiles est 29 millisecondes, et cela s’accentue légèrement avec le temps. Cela signifie que les capacités d’attention et de concentration sont plus difficiles à développer chez des enfants qui sont constamment absorbés par des écrans. Si les écarts peuvent paraître faibles, ils soulignent néanmoins le potentiel néfaste que peuvent avoir des écrans sur le développement d’un enfant, ce que souligne Rachael Bedford, co-enquêtrice au département de psychologie de l’université de Bath: “Ce que nous devons savoir ensuite, c'est comment cette tendance à regarder davantage les objets distrayants sur les écrans se rapporte à l'attention dans le monde réel : est-ce un signe positif que les enfants se sont adaptés aux exigences multitâches de leur environnement quotidien complexe ou s'agit-il de difficultés lors de tâches qui exigent de la concentration ?”