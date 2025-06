«Syndrome du bébé oublié» dans la voiture : la canicule accroit le risque de décès

L'ESSENTIEL Selon des experts américains, il peut arriver à tout le monde d’oublier son enfant, même "des médecins, des dentistes, des enseignants, des puéricultrices", car ces derniers peuvent être distraits.

Dans les Bouches-du-Rhône, un enfant âgé de deux ans a été retrouvé mort "après avoir été oublié dans la voiture exposée au soleil et à la chaleur", selon le procureur d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Dans le détail, le tout-petit aurait été laissé dans la voiture pendant plusieurs heures par son père sur la base aérienne d’Istres, où ce dernier travaille, d’après le parquet d’Aix-en-Provence, qui a été contacté par l’AFP. Lorsque son corps a été découvert un peu avant 16 heures, le jeune patient était en arrêt cardiorespiratoire et est décédé peu de temps après.

"La distraction conduit souvent à oublier un enfant sur la banquette arrière"

Ce phénomène, surnommé "syndrome du bébé oublié", n’est pas rare. D’après des experts américains, il peut arriver à tout le monde d’oublier son enfant. "Même des personnes formées à la connaissance des dangers ont commis cette erreur tragique. Ce n'est pas un groupe socio-économique, ni un groupe culturel. Cela est malheureusement arrivé à des médecins, des dentistes, des enseignants, des puéricultrices. Personne n'y échappe. (…) La distraction conduit souvent à oublier un enfant sur la banquette arrière. Cela peut paraître fou, mais il arrive que les gens sortent de leur routine. Par exemple, un parent qui ne dépose habituellement pas son enfant à la garderie pourrait être distrait et oublier que l'enfant est dans le véhicule", a expliqué Kathy Wall, directrice de Safe Kids Palm Beach County.

"La température du véhicule peut monter de 20 degrés en seulement 20 minutes"

Problème : en cette période de fortes chaleurs, oublier un enfant dans une voiture stationnée au soleil est dangereux. "À l'intérieur, la température du véhicule peut monter de 20 degrés en seulement 20 minutes. Environ 80 % de la hausse de la température dans les véhicules se produit dans les 30 premières minutes où un enfant est laissé à l'intérieur. (…) Les enfants transpirent beaucoup moins que les adultes et leur température interne peut augmenter trois à cinq fois plus vite que celle d'un adulte. C'est pourquoi il est important de veiller à ce que votre enfant ne soit pas laissé dans le véhicule, surtout avec la hausse des températures", ont déclaré Jan Null, météorologue à l'université d'État de San José et Karen Derogatis, cheffe des pompiers du comté de Palm Beach.

Afin d’éviter d’oublier son enfant dans la voiture, les experts soulignent l'importance de créer des routines et des rappels. Ils recommandent, par exemple, de laisser un objet, comme un sac à main, sur la banquette arrière afin de devoir ouvrir la porte arrière avant de verrouiller le véhicule. "Si vous voyez un enfant dans une voiture, n'essayez pas de savoir depuis combien de temps il est dans la voiture. Appelez immédiatement les secours", a précisé Kathy Wall.