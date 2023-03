Grossesse : les températures élevées auraient un impact sur la santé pulmonaire des filles

L'ESSENTIEL 343 duos mère-enfant, habitant dans la région de Grenoble, ont été recrutés et suivis.

Une augmentation de la fréquence respiratoire et une réduction du volume d’air restant dans les poumons après une expiration ont été observées chez les filles.

"Les variations observées ne sont pas de nature pathologique et ne permettent pas de prédire un trouble respiratoire par la suite", d’après les chercheurs.

"On sait peu de choses sur les associations à long terme entre l'exposition à des températures extrêmes au début de la vie, la santé et la fonction pulmonaire de l'enfant", ont indiqué des chercheurs de l’Inserm. C’est pourquoi ils ont décidé d’analyser l’impact de plusieurs facteurs environnementaux sur la santé des femmes enceintes et de leur bébé. Pour cela, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur la fonction respiratoire des enfants

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 343 duos mère-enfant entre le 8 juillet 2014 et le 24 juillet 2017. Les participantes habitaient dans la région de Grenoble, où les températures les plus basses sont en dessous d’un degré et les plus hautes sont au-dessus de 24 degrés. Six à sept semaines après leur naissance, les tout-petits ont dû faire des tests respiratoires. Dans le détail, l’équipe s’est intéressée à leur volume d’air courant (soit l’air inspiré et expiré), leur fréquence respiratoire (c’est-à-dire le nombre de respirations par minute) et leur capacité résiduelle fonctionnelle (à savoir le volume d’air restant dans les poumons après une expiration).

Une hausse de la fréquence respiratoire uniquement chez les filles

Selon les résultats, l’exposition de la mère et des enfants aux températures élevées ou basses, du deuxième trimestre de grossesse jusqu'à quatre semaines après la naissance, était associée à une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle et une augmentation de la fréquence respiratoire. Cela a été observé uniquement chez les filles. "Aucune altération n'a été constatée pour les nouveau-nés de sexe masculin", peut-on lire dans les recherches.

"La vulnérabilité des femmes enceintes et de leurs futurs enfants face au changement climatique"

"Les variations observées ne sont pas de nature pathologique et ne permettent pas de prédire un trouble respiratoire par la suite", a précisé Johanna Lepeule, auteure de l’étude, dans un communiqué. Dans les conclusions, les auteurs ont souligné que leurs résultats suggéraient une association entre la température ambiante et le système respiratoire des nouveau-nés. Ils "soulignent la vulnérabilité des femmes enceintes et de leurs futurs enfants face au changement climatique".