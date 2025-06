Pourquoi il faut porter des lunettes de soleil cet été

L'ESSENTIEL Porter des lunettes de soleil en été est essentiel pour protéger les yeux des rayons UV, qui augmentent les risques de cataracte, de cancer et d'autres maladies.

L’Assurance maladie conseille d’être attentif au marquage CE sur les lunettes de soleil car cette norme européenne garantit des verres UV 400, qui filtrent 100 % des UV.

Les verres polarisés ne filtrent pas mieux les UV, mais réduisent l’éblouissement, utile pour le sport ou la conduite.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 15 millions de personnes sont atteintes de cécité à cause de la cataracte dans le monde, et qu’environ 10 % de ces cas pourraient être dus à l’exposition au rayonnement ultraviolet (UV).

Les rayons UV représentent donc une menace importante pour la santé de nos yeux comme l'explique Nicole Bajic, ophtalmologue, dans un article à la Cleveland Clinic. Elle partage aussi ses astuces pour bien choisir les lunettes de soleil qui peuvent les protéger.

Yeux exposés aux UV : plus de risque de cataracte et de cancer

Et ce danger est souvent plus important l’été, quand l’indice UV est élevé. "Le soleil peut être très dangereux pour la rétine. Il peut provoquer une rétinopathie solaire et augmenter le risque d'autres maladies rétiniennes", explique la médecin. La rétinopathie solaire est une lésion de la rétine causée par l'exposition directe au soleil qui peut provoquer divers symptômes, dont une baisse de la vision permanente.

"Tout comme le soleil accélère le vieillissement de la peau, il peut également accélérer le vieillissement de l'œil et augmenter le risque de cancer de la peau”, poursuit Nicole Bajic. En effet, comme le souligne l’OMS, les cancers à l’intérieur et autour de l’œil font partie des effets du rayonnement UV. Les deux autres sont la cataracte (une maladie oculaire qui entraîne des troubles de la vision et finalement la cécité) et le ptérygion (un épaississement de la conjonctive qui peut couvrir une partie de la cornée).

Il est donc essentiel de protéger nos yeux lors des journées très ensoleillés, notamment en portant de bonnes lunettes de soleil.

Protéger ses yeux avec des lunettes CE

Pour protéger nos yeux, il faut bien choisir nos lunettes de soleil. Au moment de les sélectionner, l’Assurance Maladie conseille d’être attentif au marquage CE. Cette norme européenne garantit des verres UV 400, qui filtrent 100 % des UV.

Autre indicateur très important pour le choix de vos lunettes : la protection contre la luminosité, dont il existe cinq catégories :

0, qui n’apporte aucune protection ;

1 et 2, pour les luminosités solaires atténuées et moyennes ;

3 ou 4, pour les fortes luminosités solaires, en bord de mer ou à la montagne.

"Des verres transparents bien traités peuvent filtrer 100 % des rayons UV et des verres sombres ne protègent pas forcément des rayons UV”, indique l’Assurance Maladie. De même, l’ophtalmologue Nicole Bajic souligne que le prix n’est pas un bon indicateur de la qualité des lunettes.

L'experte recommande aussi de ne pas prêter attention aux tendances et de privilégier les lunettes de soleil avec de grands verres, beaucoup couvrant pour nos yeux et la peau qui les entoure.

"On me pose souvent des questions sur les verres miroir, poursuit-elle. Il s'agit en fait de polarisation, mais ce n’est pas forcément un facteur de protection contre les UV, cela réduit l'éblouissement. On me demande donc : est-il nécessaire d'avoir des verres polarisés ? Si vous souhaitez réduire l'éblouissement pour faire du sport ou conduire, alors oui, c'est une excellente option."