Maladies non-transmissibles : près de 2 millions de décès par an, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Chaque année, 1,8 million de personnes meurent à cause d’une maladie non-transmissible en Europe et en Asie.

Certaines MNT sont très meurtrières comme les cancers, les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou encore les affections pulmonaires chroniques.

Mais il est possible d’agir car 60 % de ces décès sont liés à la consommation d'alcool, de tabac, à l'hypertension artérielle, à une mauvaise alimentation, à l'obésité ou au manque d'exercice physique.

"Si les MNT (maladies non-transmissibles) étaient un virus, le monde serait confiné", a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe, le 28 juin 2025. Ce même jour, il présentait les conclusions d’un rapport sur le nombre de morts liés aux MNT.

1,8 million de décès dus aux maladies non-transmissibles

D’après ce document, chaque année, 1,8 million de personnes meurent à cause d’une MNT en Europe et en Asie. En effet, certaines de ces pathologies sont très meurtrières, à l’instar des cancers, des maladies cardiovasculaires (cardiopathies et accidents vasculaires cérébraux), du diabète ou encore des affections pulmonaires chroniques.

En Europe et en Asie, l’OMS indique qu'un homme sur cinq de moins de 70 ans meurt de problèmes de santé évitables. Chez les femmes, ce rapport est d’une sur dix. "Les maladies non-transmissibles ne sont pas seulement évitables ou traitables. Elles sont aussi largement ignorées", a souligné Hans Henri Kluge, dans un communiqué.

En effet, l’OMS note cinq principaux facteurs de risque liés à nos modes de vie quotidien. Il s’agit du tabagisme, de l’alimentation, de l’usage nocif de l’alcool, de l’inactivité physique et de la pollution de l’air. Ceux-ci “entraînent des réactions de notre organisme qui augmentent également le risque de MNT : l’hypertension artérielle, l’obésité, l’hyperglycémie et l’augmentation du cholestérol”, peut-on lire sur le site de l’instance de santé.

Cancer, diabète, maladie cardiovasculaire : 60 % des décès liés à des facteurs de risque évitables

Sur les 1,8 million de décès, 60 % sont justement liés à la consommation d'alcool, de tabac, à l'hypertension artérielle, à une mauvaise alimentation, à l'obésité ou au manque d'exercice physique. Parmi ces morts, 40 % pourraient être évitées avec un accès rapide aux soins de santé.

Entre le dernier rapport de l’OMS sur les MNT dans cette zone, en 2010, et celui-ci, certains pays ont beaucoup progressé. La Belgique, le Danemark, l’Estonie, Israël, le Kazakhstan, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse ont pris des mesures pour réduire les facteurs de risque et renforcer leurs systèmes de santé. Résultats : la mortalité prématurée due aux MNT a baissé d'au moins 25 %.

"Le poids élevé de ces maladies dans nos sociétés n'est pas inévitable, a expliqué Hans Henri Kluge. Nous avons le pouvoir et les outils nécessaires pour inverser la tendance". À l’échelle individuelle, chacun peut déjà agir en limitant sa consommation d’alcool, en arrêtant de fumer, en faisant de l’exercice physique régulièrement et en ayant une alimentation équilibrée.

Pour être en bonne santé, il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour et de faire chaque semaine au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue pour les adultes de 18 à 64 ans.