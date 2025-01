Cancer des jeunes : une hausse de près de 80 % en trente ans

L'ESSENTIEL Plus de 15.000 patients de 20 à 40 ans ont été diagnostiqués avec un cancer en 2022 en France, selon l'OMS.

Une étude internationale parue dans le British Medical Journal estime que l’incidence des cancers chez les moins de 50 ans a grimpé de 79,1 % entre 1990 et 2019.

Les causes de cette hausse des cas de cancers chez les jeunes adultes restent mystérieuses et font l'objet d'études.

On pense souvent que le cancer est une maladie de “vieux”. Si cette idée est déjà discutable, elle pourrait l'être de plus en plus au vu des données recueillies ces dernières années. L’incidence des cancers chez les moins de 50 ans a augmenté de 79,1 % entre 1990 et 2019, selon une étude publiée dans le British Medical Journal en 2023.

Et la France n’est pas épargnée a averti l’Institut Gustave-Roussy lors d’une conférence de presse organisée en amont de la journée mondiale contre le cancer du 4 février 2025.

Cancer des jeunes adultes : +12 % d'ici à 2050

"Aujourd’hui, 450.000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en France, et deux malades sur trois guérissent, contre un sur deux dans les années 1990", indique le professeur Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy. Si ces données sont très encourageantes, un élément assombri le tableau : la hausse des cas de cancers chez les jeunes. Des travaux présentés dans la revue Lancet Oncology en décembre dernier estiment que le nombre de nouveaux cas et de décès liés au cancer chez les patients de moins de 40 ans va augmenter d’environ 12 % entre 2022 et 2050.

Le phénomène soulevé par ces recherches internationales est aussi visible dans les données françaises. Pour les femmes de 20 à 39 ans, l’incidence des cancers colorectaux a progressé de +5,4 % entre 1998 et 2017. Celle des cancers du pancréas a grimpé de +4,3 % et celle des cancers du sein de +1,7 %. Chez les hommes de la même tranche d’âge, ce sont les cancers du pancréas (+5,4 %) et du rein (+5,3 %) qui enregistrent les plus fortes progressions. "Une dizaine de cancers en particulier voient leur incidence augmenter de façon très inquiétante", précise le Pr Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy.

Hausse des cancers chez les 20-40 ans : de grandes cohortes pour tenter d’identifier les causes

Les causes de l’augmentation des cas de cancers chez les 20-40 ans sont encore assez mystérieuses. "Aujourd’hui, on ne peut pas savoir si ces cancers surviennent 10 ans avant, car il y a une accélération ou une exposition plus précoce à de l’inflammation chronique ou s’il y a quelque chose de nouveaux. Par exemple dans l’environnement", explique professeur Fabrice André. Actuellement, plusieurs hypothèses et pistes de recherches ont été lancées par le monde scientifique. Outre une exposition plus précoce à des facteurs de risque comme l'inflammation ou les carcinogènes, l’obésité, une alimentation reposant davantage sur les produits ultratransformés, les microplastiques sont aussi avancés comme élément pouvant être à l'origine de la hausse des tumeurs cancérigènes chez les jeunes.

"Les études avec de grandes cohortes de patients jeunes - que nous allons lancer à Gustave Roussy en 2025 comme YODA (Young Onset Digestive Adenocarcinoma) - vont nous permettre de faire le tri entre toutes les hypothèses ainsi que les relations déjà identifiées par de précédentes recherches", conclut le scientifique.