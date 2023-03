Cancer colorectal : les jeunes adultes de plus en plus touchés

L'ESSENTIEL Le risque de cancer colorectal augmente après 50 ans.

Différents chercheurs ont alerté sur la hausse des cas de cancer colorectal chez les populations jeunes.

Selon l’American Cancer Society, près de 153.020 personnes seront diagnostiquées avec un cancer colorectal aux États-Unis en 2023.

Troisième cancer le plus fréquent chez l’homme et deuxième chez la femme, le cancer colorectal désigne les cancers du côlon et du rectum. "Ils se développent à partir de cellules qui tapissent la paroi interne du colon ou du rectum, principalement, par transformation progressive d'un polype bénin", explique Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Cancer colorectal : 1 cas sur 5 concerne un patient de moins de 55 ans

Plusieurs facteurs de risque favorisent la survenue du cancer colorectal. On distingue notamment le surpoids, l’obésité, la consommation d’alcool, le tabagisme, la sédentarité, une alimentation pauvre en fibres et riche viande rouge ou transformée. Le risque de cancer colorectal augmente également avec l’âge, en particulier après 50 ans, mais depuis quelques années, des études alertent sur l’augmentation du taux d’incidence de cette maladie chez les populations plus jeunes.

D’après l’American Cancer Society, un cas sur cinq de cancer colorectal concerne un patient âgé de moins de 55 ans, contre un cas sur dix en 1995. Selon les estimations de l'institution américaine, en 2023, près de 153.020 personnes seront diagnostiquées avec un cancer colorectal, dont 19.550 cas et 3.750 décès chez des moins de 50 ans.

Hausse du cancer colorectal : différents facteurs mis en cause

En 2019, le Docteur Thibaud Kössler, spécialiste des tumeurs digestives aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en Suisse, avait aussi alerté sur l’augmentation du cancer colorectal chez les personnes âgées de 20 à 49 ans, notamment dans certaines régions du monde comme les États-Unis ou la Suisse. "Nous ne sommes pas face à une épidémie, un cancer du côlon chez un adulte de moins de 50 ans reste quelque chose de très rare (…) Il est cependant important de se demander d’où vient cette augmentation et surtout comment l’enrayer", avait-il affirmé.

Dans un article publié le 16 mars 2023 dans la revue Science, des scientifiques de la Harvard Medical School à Boston (États-Unis) ont suggéré que plusieurs facteurs pourraient favoriser l’apparition précoce d’un cancer colorectal. Aux yeux des chercheurs, l’environnement, les modes de vie, les faibles taux de dépistage ainsi que les gènes du patient pourraient augmenter les risques de développer une tumeur du côlon ou du rectum.