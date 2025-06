Maladies cardiovasculaires : et si vous mangiez ces légumes pour réduire le risque ?

L'ESSENTIEL Les légumes à feuilles vertes et les crucifères, comme les épinards, le chou frisé et le brocoli, sont riches en vitamine K1.

Leur consommation, plus précisément un apport en vitamine K1 d'environ 120 µg/jour, permet de réduire le risque de maladies vasculaires athéroscléreuses.

Outre son rôle potentiel dans l'inhibition de la calcification vasculaire, la vitamine K1 pourrait également être bénéfique pour la santé musculo-squelettique.

"La vitamine K pourrait inhiber la calcification vasculaire, une caractéristique fréquente des maladies vasculaires athéroscléreuses", selon des scientifiques danois et australiens. Pour vérifier cette théorie, ces derniers ont mené une étude, publiée dans la revue European Journal of Nutrition, au cours de laquelle ils ont examiné les associations entre les apports alimentaires en vitamine K1 et les événements d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires, notamment les hospitalisations et la mortalité, chez les femmes âgées.

Manger des légumes à feuilles vertes diminue le risque de maladies vasculaires athéroscléreuses

Au total, 1.436 femmes ont été incluses. Les apports en vitamine K1 ont été calculés à partir d'un questionnaire de fréquence alimentaire, en utilisant une base de données sur les aliments riches en vitamine K, à savoir les légumes à feuilles vertes et les crucifères, comme les épinards, le chou frisé et le brocoli. Chez 1.090 participantes, l'épaisseur de l'artère carotide commune, une mesure de l'athérosclérose, a été évaluée. Plus tard, l’équipe a analysé le lien entre les apports en vitamine K1 et résultats de maladies cardiovasculaires obtenus à partir de dossiers médicaux.

Les résultats ont montré que les patientes ingérant environ 30 % de plus de vitamine K1, que ce qui est recommandé par les autorités australiennes, présentaient un risque plus faible de maladies vasculaires athéroscléreuses à long terme. Selon l’examen du cou, les adultes ayant un apport plus élevé en vitamine K1 avaient un épaississement moindre de ces vaisseaux, un marqueur de l'athérosclérose. En plus d’inhiber la calcification vasculaire, la vitamine K1 pourrait également être bénéfique pour la santé musculo-squelettique.

Vitamine K1 : des repas spécialisés pour améliorer la santé de la population

"La bonne nouvelle, c'est que ces légumes à feuilles vertes peuvent être facilement intégrés à vos repas quotidiens", ont indiqué les auteurs. D’après eux, "une tasse et demie" de ces légumes permet d'augmenter facilement l’apport quotidien en vitamine K. "Nous créons actuellement de nouveaux aliments contenant davantage de légumes à feuilles vertes riches en vitamine K1. Ils pourront être utilisés dans les communautés ayant des besoins nutritionnels et diététiques particuliers, comme les résidents en maisons de retraite", a déclaré le Dr Liezhou Zhong, qui a participé aux recherches.