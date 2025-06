L'infertilité augmente le risque cardiaque chez les femmes

L'ESSENTIEL Les femmes infertiles présentent un risque accru de maladie cardiaque de 17 % et d'accident vasculaire cérébral de 16 %.

Le risque est le plus élevé chez les femmes plus jeunes et celles qui suivent un traitement contre les troubles de la fertilité.

En l'absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers et sans contraception, on parle d’infertilité. "Certaines causes, plus nombreuses et mieux connues chez la femme que l'homme, expliquent cette baisse de la fertilité", indique l’Assurance Maladie. Celle-ci peut se présenter en raison de plusieurs facteurs, comme l’âge, le mode de vie, notamment la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. Le surpoids et l’obésité peuvent également entraîner une diminution de la fertilité. "D’autres facteurs environnementaux ont un impact avéré sur la fertilité humaine, comme l’exposition à certains pesticides, aux polluants organiques persistants ou encore à certains perturbateurs endocriniens."

AVC, maladies cardiaques : plus de risque chez les femmes infertiles

Dans une récente étude, présentée lors d’un congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique et de la Société européenne d'endocrinologie à Copenhague, des scientifiques de l’université nationale et capodistrienne d'Athènes (Grèce) ont suggéré que l'infertilité pourrait être un signe avant-coureur de futurs problèmes cardiaques.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont regroupé et passé en revue les données de 21 recherches portant sur près de 179.000 femmes infertiles et près de 3,4 millions de patientes sans problèmes de fertilité. Les auteurs ont comparé les indicateurs de santé cardiaque des deux groupes. L’équipe a constaté que les femmes infertiles présentaient un risque accru de maladie cardiaque de 17 % et un risque accru de 16 % d'accident vasculaire cérébral. Les femmes plus jeunes présentaient le risque le plus élevé, avec un risque de maladie cardiaque 20 % plus élevé chez les moins de 40 ans. Autre constat : le risque de maladie cardiaque était également 18 % plus élevé chez les femmes ayant suivi des traitements contre les troubles de la fertilité.

"Améliorer la prise en charge cardiovasculaire des femmes ayant des antécédents d'infertilité"

"Reconnaître l'infertilité comme un marqueur précoce potentiel de maladie cardiovasculaire pourrait aider les médecins à identifier les femmes nécessitant une surveillance plus étroite ou des stratégies préventives plus tôt dans la vie. Cela soulève également d'importantes questions sur les effets à long terme des traitements de fertilité, comme les techniques de procréation médicalement assistée", a déclaré Elena Armeni, endocrinologue et auteure principale des travaux.

Dans de futures recherches, les chercheurs espèrent clarifier les mécanismes biologiques à l'origine de ces associations et identifier les groupes les plus à risque. "À terme, cela contribuera à élaborer de futures recommandations pour des stratégies de prévention précoce et à améliorer la prise en charge cardiovasculaire des femmes ayant des antécédents d'infertilité."