Registre national des cancers : à quoi va-t-il servir ?

L'ESSENTIEL Les députés viennent de voter à l'unanimité une proposition de loi visant à créer un registre national des cancers.

L'objectif est de réunir l'ensemble des données sur ces maladies afin d'aider la recherche.

Le texte voté à l’Assemblée nationale doit faire l’objet d’un décret soumis à la Cnil. Il devrait rentrer en vigueur début 2026.

Le projet de la création d’un registre national des cancers est lancé. La proposition de loi adoptée au Sénat en juin 2023, a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée nationale lundi. Ce dispositif vise à "mieux prévenir, mieux comprendre et mieux soigner le cancer", selon le ministre de la Santé Yannick Neuder.

Un registre pour mieux comprendre la hausse des cancers en France

Actuellement, la France compte 33 registres locaux réunissant des données sur les patients touchés par certains cancers. Toutefois, ils ne couvrent que 24 % de la population française "si bien que les données disponibles reposent sur des extrapolations, dont la fiabilité est sujette à caution", avait indiqué dans son rapport le député Michel Lauzzana, rapporteur du texte à l’Assemblée.

Le registre national des cancers va réunir l’ensemble des données sur ces maladies et les personnes diagnostiquées dans le pays. L’objectif est d’aider la recherche à mieux comprendre les causes des cancers, leur évolution et les facteurs de risque génétiques, environnementaux ou liés au mode de vie.

Ce dernier sera tenu par l’Institut national du cancer (INCa). Pour le directeur général de cette agence, Nicolas Scotté, il s’agit d’un “outil unique, sans équivalent dans d’autres pays. Il ajoute : "l’incidence du cancer va augmenter de 80 % d'ici à 2050, avec le vieillissement de la population, ces pathologies cancéreuses vont être un sujet de préoccupation majeur : il faut nous outiller davantage dans notre surveillance, notre observation et notre compréhension de ce qu’il se passe".

Registre national des cancers : un lancement attendu pour 2026

Le déploiement d’un registre national des cancers devrait coûter 16 millions d’euros par an (contre 10 millions pour la gestion des registres actuels). Il devrait avoir lieu pendant la deuxième moitié de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Le registre utilisera également les data de la plateforme de données en cancérologie mise en place par l’INCa en 2011 afin d’améliorer "le suivi d’après-cancer avec les problématiques de retour en emploi, de handicap, de séquelles", précise Nicolas Scotté.

Néanmoins, le lancement n’est pas immédiat. Le texte voté à l’Assemblée doit faire l’objet d’un décret soumis à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Il sera publié "avant la fin de l’année" assure le ministre de la Santé pour une entrée en vigueur début 2026.

Ce projet avait fait l’objet de nombreuses discussions et échanges parmi les élus. Au début du mois de juin, Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé et actuel député des Yvelines, avait appelé à la création d’un registre national des cancers après avoir révélé être atteint de la maladie.