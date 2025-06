Perte de poids : le jeûne intermittent aussi efficace que les régimes traditionnels ?

L'ESSENTIEL Des différences mineures en termes de perte de poids ont été observées entre certaines méthodes de jeûne intermittent et un régime avec restriction calorique continu.

Le jeûne de 24 heures un jour sur deux est la seule méthode à montrer un léger bénéfice, avec une différence moyenne de -1,29 kg.

Celui-ci a aussi "réduit le mauvais cholestérol, les triglycérides et les lipoprotéines non à haute densité par rapport à l'alimentation restreinte dans le temps."

Alterner période de repas et phase de jeûne, c’est le principe du jeûne intermittent. Selon une équipe internationale de chercheurs, celui-ci peut être fait de différentes façons : l'alimentation restreinte dans le temps (par exemple, le régime 16:8, qui comprend une période de jeûne de 16 heures suivie d'une période de repas de 8 heures), le jeûne alterné (un jeûne de 24 heures un jour sur deux) et le jeûne d'une journée entière (par exemple, le régime 5:2, qui comprend cinq jours d'alimentation sans restriction et deux jours de jeûne).

99 essais cliniques étudiés sur le jeûne intermittent et le régime traditionnel

Ce mode d’alimentation est devenu une alternative populaire aux régimes hypocaloriques traditionnels, souvent intenables à long terme. Néanmoins, les effets du jeûne intermittent sur la santé, comparés à un régime avec restriction calorique continue ou sans restriction, restent flous. C’est pourquoi les scientifiques ont décidé de mener une étude au cours de laquelle ils ont passé en revue 99 essais cliniques ayant duré de 3 à 52 semaines et portant sur 6.582 adultes présentant divers états de santé. Parmi eux, 720 étaient en bonne santé et 5.862 souffraient de problèmes de santé préexistants. Les participants, ayant fait le jeûne intermittent et un régime avec restriction calorique continue ou sans restriction présentaient un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 31. Les auteurs se sont concentrés sur les résultats en termes de perte de poids et de facteurs de risque cardiométabolique. Pour rappel, la perte de poids peut réduire les facteurs de risque cardiométabolique, tels que l'hypertension artérielle, le cholestérol et la glycémie, et ainsi alléger le fardeau des pathologies chroniques graves comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Perte de poids, risque cardiométabolique : le jeûne intermittent s'avère comparable aux régimes traditionnels

"Toutes les stratégies de jeûne intermittent et de régime avec restriction calorique continue ont permis de réduire le poids par rapport au régime sans calorique", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue The BMJ. Le jeûne alterné (un jeûne de 24 heures un jour sur deux) était la seule méthode à montrer un léger bénéfice en termes de perte de poids corporel par rapport au régime traditionnel, avec une différence moyenne de -1,29 kg. Le jeûne un jour sur deux a également entraîné une légère réduction du poids corporel par rapport à une alimentation restreinte dans le temps et à un jeûne d'une journée entière.

"Dans les comparaisons entre les stratégies de jeûne intermittent, le jeûne d'un jour sur deux a réduit le mauvais cholestérol, les triglycérides et les lipoprotéines non à haute densité par rapport à l'alimentation restreinte dans le temps." Cependant, comparé au jeûne d'une journée entière, l'alimentation restreinte dans le temps a entraîné une légère augmentation du taux de cholestérol. Aucun bénéfice n'a été constaté sur la glycémie ou le "bon" cholestérol dans les comparaisons de stratégies diététiques. Selon l’équipe, ces résultats devraient être confirmés par des recherches de plus longue durée.