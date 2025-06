Chirurgie pour changer la couleur des yeux : l’Académie alerte sur les dangers

L'ESSENTIEL La kératopigmentation, une opération visant à changer définitivement la couleur des yeux, séduit de plus en plus pour des raisons esthétiques.

L’Académie nationale de médecine alerte sur les risques : sécheresse oculaire, perte de transparence de la cornée, complications lors des IRM, voire une cécité.

La société savante appelle à mieux informer les patients avant toute intervention.

Avoir les yeux vert émeraude ou bleus océan en quelques minutes, c’est la promesse d’une intervention chirurgicale appelée kératopigmentation. Sur les réseaux sociaux, ceux qui ont eu la chance qu’elle se déroule bien en vantent les résultats. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Une chirurgie détournée de son but initial

Dans un communiqué publié le 18 juin, l’Académie nationale de médecine alerte sur "les possibles conséquences négatives à court, moyen, mais aussi long terme” de l’opération, et ce, "compte tenu du recul limité” des praticiens. La technique serait en effet encore peu maîtrisée et donc risquée.

Réalisée grâce à la technique FLAAK, née il y a dix ans, la kératopigmentation consiste à injecter des pigments colorés dans l’épaisseur de la cornée, pour en modifier l’apparence. Initialement conçue pour corriger des lésions post-traumatiques de l’œil, elle est aujourd’hui utilisée à des fins purement esthétiques. L’intervention, pratiquée en ambulatoire et sous anesthésie locale, coûte en moyenne 7.000 euros en France. C’est plus cher que dans certains pays et certains patients n’hésitent donc pas à voyager pour changer leur regard.

Dans son communiqué, l’Académie de médecine souligne "les risques des prises en charge à l’étranger, à des tarifs attractifs, mais sans garantie des compétences des praticiens, donc de bonne qualité de la prise en charge, avec une possibilité accrue de complications”. De plus, le résultat – permanent – est souvent jugé décevant : couleur trop uniforme, teinte artificielle, ou encore persistance de la couleur d’origine de l’œil autour de la cornée. Mais au-delà de l’esthétique, les préoccupations majeures sont surtout d’ordre médical : "kératite infectieuse, sécheresse oculaire, éblouissement, perte de transparence de la cornée avec l’âge...", énumère la société savante.

Kératopigmentation : jusqu’à un risque de cécité

Plus inquiétant encore, certains pigments contiennent des "composés métalliques”, susceptibles de poser problème lors d’une IRM. "Le diamètre fixe de la pupille (...) peut aussi gêner l’analyse des structures intraoculaires lors des examens ophtalmologiques ultérieurs, et le traitement d’éventuelles lésions", ajoute l’Académie de médecine. Dans une interview à Konbini, le Dr Ygal Boujnah, ophtalmologue à Lyon, rapporte même des cas de cécité après la réalisation d’une kératopigmentation.

Devant l’essor de cette pratique, l’Académie de médecine "souligne l’importance qu’un document d’information préalable soit remis aux demandeurs, établi par les sociétés savantes concernées, précisant les conséquences et les risques de cette technique de changement de la couleur des yeux à visée purement esthétique”. L’objectif est de permettre aux patients de prendre une décision éclairée, informés des risques encourus.