«On n’est pas des saucisses» : un slogan «choc» contre les dangers du soleil

L'ESSENTIEL Une nouvelle campagne de prévention, intitulée "On n'est pas des saucisses", indique de ne pas "griller" sa peau, car ce geste est lié à "80.000 cancers de la peau et 2.000 décès par an."

Plus précisément, 8 cancers de la peau sur 10 sont dus une surexposition aux ultraviolets.

Pour réduire les risques, il convient de ne pas s’exposer directement au soleil durant les heures où il est le plus intense et d’appliquer régulièrement de la crème solaire avec un indice de protection élevé.

Plus les années passent, plus les campagnes de prévention sont osées. En mars dernier, le slogan "Va chier" a été utilisé par la Ligue contre le cancer pour sensibiliser les Français au cancer colorectal. À quelques jours de l’été, l’association a révélé un autre slogan décalé : "On n’est pas des saucisses. Été comme hiver, sous le soleil ou les nuages, on se protège." Dans le cadre de cette campagne autour de la protection solaire, la Ligue contre le cancer appelle à ne pas "griller" sa peau au soleil cet été. La raison est simple : "griller au soleil, c’est 80.000 cancers de la peau et 2.000 décès par an." Selon les chiffres, la surexposition aux ultraviolets est la cause de huit cancers de la peau sur dix. En 35 ans le nombre de mélanomes a quadruplé dans l’Hexagone. "Entre 141.200 et 243.500 cas de cancers de la peau sont diagnostiqués en France chaque année." Pourtant, "le danger est souvent sous-estimé et les idées reçues perdurent." C’est pourquoi l’association a tenu à souligner l’importance de la protection solaire.

Soleil : quelles sont les conséquences sur la peau ?

Pour rappel, à court terme, l’abus de soleil est à l’origine de brûlures de la peau et des yeux, d’allergies, d’insolations et d’une dilatation des vaisseaux sanguins. "Le coup de chaleur, ou insolation, est une réaction générale de l’organisme, qui se traduit par une sensation de malaise et de soif." À long terme, une exposition trop prolongée au soleil accélère le vieillissement cutané, l’apparition de taches sur la peau et favorise l’apparition de lésions oculaires (cataractes, ulcérations de la cornée) et des cancers de la peau (mélanomes et carcinomes). "Les principales causes de l’augmentation du nombre de cancers de la peau enregistrée au cours des dernières décennies sont le vieillissement de la population et l’évolution de nos comportements : augmentation du temps des vacances, destinations plus ensoleillées, développement des sports de plein air, valorisation du bronzage, etc."

Les gestes à adopter pour diminuer les risques de cancers de la peau

La Ligue contre le cancer rappelle une série de mesures qui, lorsqu'elles sont combinées, offrent une protection maximale contre les effets nocifs du soleil et réduisent les risques de cancers cutanés. Dans la liste, on retrouve le fait de ne pas s’exposer directement au soleil et de se mettre à l’ombre autant que possible. "Attention, le parasol est utile, mais ne protège pas intégralement des rayons du soleil." Plus précisément, l’association déconseille l’exposition durant les heures où le soleil est le plus intense, à savoir entre 10 heures et 14 heures en outremer et entre 12 heures et 16 heures en été en métropole. Autre recommandation : porter des vêtements couvrants et amples, un chapeau et des lunettes avec filtre anti-UV. "En complément, appliquez régulièrement de la crème solaire avec un indice de protection élevé (minimum SPF 30). Il est crucial de renouveler l’application de la crème toutes les deux heures et après la baignade ou toute activité qui provoque la transpiration."