Cancer de la peau : une menace croissante chez les hommes âgés

L'ESSENTIEL Selon les données de 1990 et 2021 sur les taux d'incidence, de prévalence, de mortalité du cancer de la peau, la charge de morbidité est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

La croissance démographique, et non le seul vieillissement, explique en grande partie la hausse des cas sur 30 ans.

Les projections suggèrent que seuls les cancers des kératinocytes continueront de progresser d'ici 2050, tandis que la charge de morbidité du mélanome se stabilisera ou diminuera.

Avec le vieillissement de la population mondiale, qui accroît le temps d'accumulation des dommages causés par les ultraviolets, les cancers cutanés sont un véritable enjeu de santé publique. Selon de précédentes recherches, les patients âgés représentent désormais près des trois quarts des nouveaux cas. Pourtant, les données mondiales sur l'ampleur et les tendances de la maladie chez les plus de 65 ans restent rares. C’est pourquoi des chercheurs de l’université de médecine de Chongqing (Chine) ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Dermatology.

Environ 4,4 millions de nouveaux cas de cancer de la peau enregistrés en 2021

Pour évaluer la charge mondiale de 1990 à 2021 et projeter son évolution jusqu’en 2050, l’équipe a exploité le registre mondial de la charge mondiale de morbidité 2021 pour quantifier l'impact du mélanome, du carcinome épidermoïde et du carcinome basocellulaire sur les adultes de 65 ans et plus dans le monde. Les données ont été recueillies dans 204 pays. Au total, 153.993 nouveaux cas de mélanome, 1.463.424 nouveaux cas de carcinome épidermoïde et 2.802.354 nouveaux cas de carcinome ont été enregistrés en 2021.

L'incidence du carcinome épidermoïde a augmenté d'environ 2 % par an entre 1990 et 2021, soit suffisamment pour doubler ce taux en environ 35 ans. Le carcinome basocellulaire et le mélanome ont affiché des progressions tout aussi régulières. Selon les résultats, le carcinome épidermoïde a été le plus meurtrier, avec une prévalence standardisée selon l'âge de 236,91 pour 100.000, 6,16 décès pour 100.000 et 95,50 AVCI pour 100.000 en 2021, tandis que le carcinome basocellulaire affichait l'incidence la plus élevée, avec 371,97 pour 100.000.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont enregistré les taux de mélanome les plus élevés chez les personnes de 65 ans et plus en 2021. L'Amérique du Nord, pays à revenu élevé, ainsi que l'Europe occidentale, centrale et orientale, suivaient de près. L'Asie de l'Est a connu la hausse la plus rapide du nombre de carcinomes basocellulaires entre 1990 et 2021, avec des augmentations annuelles moyennes supérieures à 6 % pour l'incidence, la prévalence et les taux d’années de vie avec une invalidité.

Cancer de la peau : les hommes âgés ont deux fois plus de risques

Les auteurs ont constaté que la charge de morbidité était deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes. "L'analyse a indiqué que la croissance démographique était le principal facteur de l’augmentation de la charge mondiale du cancer de la peau chez les personnes âgées. L'analyse des inégalités de santé a révélé une charge disproportionnée supportée par les pays présentant des niveaux d'indice sociodémographique plus élevés. (…) On prévoyait que seuls les taux d'incidence et de prévalence attribuables au cancer des kératinocytes, ainsi que le taux d’années de vie avec une invalidité lié au carcinome basocellulaire, augmenteraient d'ici 2050."