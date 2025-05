Cancer de la peau : une tâche sombre sous l’ongle, est-ce un signe ?

L'ESSENTIEL Le mélanome sous-unguéal est un cancer de la peau grave qui se développe sous l'ongle.

Ce dernier n'est pas lié à une surexposition aux UV et se manifeste plus souvent chez les personnes qui ont la peau foncée.

Il apparaît le plus souvent sous forme de stries brun foncé ou noires.

"Beaucoup de gens ne pensent pas à examiner leurs ongles." C’est ce qu’a signalé Lauren Koltcz, une patiente qui a subi une opération pour traiter un mélanome, durant une présentation à la Cleveland Clinic, un centre médical universitaire américain. Pour rappel, le mélanome est un cancer de la peau développé à partir de cellules appelées mélanocytes qui fabriquent la mélanine, pigment colorant la peau. Dans 80 % des cas, le mélanome survient de façon spontanée sur une peau saine et dans 20 % des cas, le mélanome se développe à partir d'un ancien grain de beauté. Dans le cas de Lauren Koltcz, on parle de mélanome sous-unguéal, car la tumeur maligne s’est développée sous son ongle et a touché les tissus environnants.

Mélanome sous-unguéal : comment le repérer ?

D’après la Cleveland Clinic, le mélanome sous-unguéal est rare, plus précisément il représente 0,7 % à 3,5 % de tous les mélanomes dans le monde. Cependant, il est plus agressif. Cette maladie peut toucher les enfants comme les adultes. "Néanmoins, le risque de le développer peut être plus élevé si vous avez entre 50 et 70 ans et une peau plus foncée. Il est plus fréquent chez les personnes d'origine afro-américaine, asiatique ou hispanique." Contrairement aux autres cancers de la peau, le mélanome sous-unguéal n'est pas lié à l'exposition au soleil.

Cette tumeur, qui se développe le plus souvent sur le gros orteil, le pouce ou l'index, a généralement une forme particulière. Elle se manifeste par une bande brune ou noire, qui apparaît dans le sens de la longueur. "Cette bande s'élargit lentement et ne disparaît pas comme le ferait un hématome sous-unguéal. Une zone colorée peut également se développer sur la peau, près de l'ongle", indique l’Assurance Maladie. Il est également possible que l’ongle se fende, se fissure, se déforme, gonfle, se décolle ou qu’un nodule survienne.

Le traitement du mélanome sous-unguéal est essentiellement chirurgical

"La présence de l'un ou plusieurs de ces signes ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un mélanome, mais justifie de demander un avis médical sans attendre. En effet, il est important de détecter rapidement un mélanome", précise l’Assurance Maladie. Une fois diagnostiqué, le traitement d’un mélanome repose sur la chirurgie, qui consiste à retirer la tumeur. Cette intervention peut être complétée par des traitements médicamenteux et éventuellement par la radiothérapie.