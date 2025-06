Grâce à un test pour donner son sang, on lui diagnostique un cancer colorectal

L'ESSENTIEL Grâce à un don du sang, Laura a découvert qu’elle souffrait d’une anémie.

Par la suite, une coloscopie a révélé "une tumeur sténosante de 50 millimètres autour de son côlon, plus précisément dans la partie distale."

Ce cancer colorectal de stade 2 aurait pu passer inaperçu si elle n'avait pas tenté de donner son sang.

"Comment donner mon sang m'a sauvé la vie." C’est ainsi que Laura, connue sous le nom de @lauramjjourney sur Tiktok, a commencé sa vidéo publiée sur le réseau social. Dans celle-ci, la mère de famille revient sur cette mésaventure. "Il y a quelques mois, j'ai décidé de donner mon sang. J'avais annulé le rendez-vous plusieurs fois, j'avais une vie bien remplie, mais heureusement, le service du don du sang n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai un groupe sanguin rare, je suis A négatif. Ainsi, ils essayaient toujours de me contacter pour me convaincre de donner mon sang."

"Une tumeur sténosante de 50 millimètres autour de mon côlon" a été découverte

Avant de faire ce don, la mère de famille doit réaliser un test de dépistage. "On vous prélève un échantillon de sang au bout du doigt pour mesurer votre taux de fer. Le taux était faible, on m'a donc refusé le don de sang et on m'a recommandé de consulter mon médecin généraliste." Ce dernier lui demande de faire une prise de sang qui révèle une anémie. "On m'a prescrit du fer et de l'acide folique pendant quatre mois de traitement." En parallèle, le professionnel de santé lui a conseillé d’effectuer des examens supplémentaires, plus précisément "un test immunologique fécal qui permet de détecter la présence de sang dans vos réserves, potentiellement perdu par vos intestins. J'en ai eu deux positifs, j’ai commencé à m'inquiéter. On m'a alors orientée vers un gastro-entérologue."

Lors de la consultation, le spécialiste a réalisé une gastroscopie, un examen aidant à analyser l'œsophage, l'estomac et le duodénum à l'aide d'un tube flexible, et une coloscopie, un examen visuel du côlon par l'intermédiaire d'une sonde. "Après la coloscopie, le médecin est venu avec deux infirmières et on m'a annoncé qu'ils avaient découvert une tumeur sténosante de 50 millimètres autour de mon côlon, plus précisément dans sa partie distale." Plus tard, un scanner a confirmé qu'il s'agissait d'un cancer colorectal de stade 2. "Heureusement, il ne s'est propagé ni à des ganglions ni à d'autres organes, je me sens extrêmement chanceuse."

"Si je n'avais pas donné mon sang, je ne sais pas combien de temps ce cancer serait resté dans mon corps"

"Je n'avais aucun symptôme de cancer colorectal", a déclaré Laura, qui avait mis sa perte de poids et sa grande fatigue sur le compte de son train de vie de maman et de salariée. Pour rappel, le cancer colorectal se manifeste par des troubles du transit intestinal (constipation, diarrhée, nausées, vomissements), de la présence de sang dans les selles et des douleurs abdominales. "Si je n'avais pas donné mon sang, je ne sais pas combien de temps ce cancer serait resté dans mon corps, probablement jusqu'à ce que je commence à ressentir de nombreux symptômes, et à ce moment-là, il aurait pu se propager davantage." Dans la vidéo, la patiente a expliqué que son cancer colorectal pourrait être "bien" traité grâce à la chimiothérapie et une opération, permettant de retirer une partie de son côlon.