La capacité à tenir en équilibre sur une jambe est un indicateur du vieillissement

L'ESSENTIEL La capacité à se tenir en équilibre sur la jambe non dominante est un facteur indiquant le vieillissement.

Le manque d'équilibre constitue un risque majeur de chutes chez les personnes âgées.

Cependant, l'équilibre peut être travaillé en effectuant des exercices simples.

Selon une étude publiée dans la revue PLOS ONE, la possibilité de tenir en équilibre sur une jambe, en particulier la jambe non dominante, constituerait un indicateur du vieillissement plus fiable que la force musculaire ou la démarche. Cette découverte permettrait de mieux appréhender les processus liés à l’âge et surtout à éviter les chutes chez les personnes âgées, cause majeure de blessures.

Vieillir en équilibre

L’équilibre, la force musculaire ainsi que la démarche sont des facteurs garantissant l’autonomie et le bien-être des personnes qui vieillissent. Ces indicateurs permettent aux professionnels de santé de développer des programmes de prévention adaptés. Cependant, parmi ces trois critères, lesquels sont les plus révélateurs du déclin lié à l’âge ? Des chercheurs de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis, ont recruté 40 personnes en bonne santé, toutes âgées de plus de 50 ans, et leur ont fait passer différents tests d’équilibre, de force et de marche. Deux groupes ont été formés: celui de moins de 65 ans et celui de plus de 65 ans.

Les tests d’équilibre demandaient de se tenir debout dans différentes positions, sur les deux pieds ou sur une seule jambe, les yeux ouverts ou fermés. L’exercice de maintien sur une seule jambe a permis aux chercheurs de noter le déclin le plus important lié à l’âge, principalement sur la jambe non dominante. "L’équilibre est un indicateur crucial car il fait appel à la coordination de plusieurs systèmes corporels, dont la vision, le système vestibulaire (l’oreille interne) et les systèmes sensoriels. Une mauvaise stabilité augmente considérablement le risque de chute, un danger majeur pour les personnes âgées", expose Kenton Kaufman, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Vieillissement : des tests musculaires moins révélateurs

La force musculaire des volontaires a été évaluée en mesurant la préhension (force avec laquelle on peut serrer un objet avec une main) et la force du genou, diminuées avec l’âge, le déclin de l’équilibre était encore plus marqué. Cependant, la préhension décline plus rapidement que la force du genou, ce qui en fait encore un meilleur indicateur de vieillissement que les autres tests de force. En ce qui concerne les tests de marche - se déplacer sur un parcours de 8 mètres - ils n’ont pas montré de variations importantes avec l’âge. Cela s'explique parce que les participants marchaient à leur rythme habituel et non à vitesse maximale.

Toutefois, il est possible d’améliorer son équilibre avec des exercices simples. "Si vous pouvez tenir 30 secondes sur une jambe, c’est bon signe", explique le Dr Kaufman, précisant qu’il suffit de "s’entraîner régulièrement, sans équipement spécial, pour maintenir ses capacités." En effet, l’équilibre fonctionne comme un muscle : si on ne l’utilise pas, on le perd, mais en le sollicitant régulièrement, on peut le préserver.