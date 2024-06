Après 60 ans, voici le type d'exercice à faire pour préserver la force de vos jambes

L'ESSENTIEL Avec l’âge, la force musculaire diminue, notamment au niveau des jambes, ce qui peut nuire à la mobilité ainsi qu’à l’autonomie des personnes âgées.

L’entraînement à la résistance avec des poids lourds permettrait de maintenir la force des jambes sur le long terme, selon des chercheurs.

Pour conserver l’autonomie des personnes âgées, il pourrait donc être intéressant de réaliser régulièrement des entraînements de résistance avec des charges lourdes.

On le sait : l’exercice physique est la clé pour être en forme, en particulier chez les personnes âgées. D’après les résultats d’une étude publiée dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine, un entraînement intensif à la résistance avec des poids lourds, au moment de la retraite, permettrait de préserver la force des jambes.

L’importance de l’activité physique pour conserver l’autonomie des personnes âgées

Avec l’âge, la masse ainsi que la fonction des muscles squelettiques diminuent naturellement. Néanmoins, cette réduction de la force musculaire, en particulier des jambes, peut nuire à la mobilité et à l’autonomie des personnes âgées. Il est donc essentiel de préserver la force des jambes.

Dans le cadre de cette recherche, les chercheurs ont donc constaté les effets sur le long terme d’entraînements avec des charges lourdes. Au début de l’étude, ils ont suivi des participants fraîchement retraités, en bonne santé et actifs. Ils les ont répartis dans différents groupes en fonction de leur sexe, de leur poids (IMC) ainsi que leur capacité à se lever d’une chaise sans aide.

Les volontaires ont ensuite été affectés au hasard à :

un an de levage de poids, trois fois par semaine (149 sujets) ; un entraînement d’intensité modéré comprenant des circuits d'exercices au poids du corps et des bandes de résistance, trois fois par semaine (154 sujets) ;

un entraînement d’intensité modéré comprenant des circuits d'exercices au poids du corps et des bandes de résistance, trois fois par semaine (154 sujets) ; un groupe de comparaison, dont les participants ont tous été encouragés à maintenir leur niveau habituel d'activité physique (148 sujets).

Un suivi de quatre ans pour évaluer la force des jambes

Les auteurs de l’étude ont également mesuré la force osseuse et musculaire ainsi que le taux de graisse corporelle chez tous les participants au début des travaux puis pendant un, deux et quatre ans.

Près de quatre ans après le début du suivi, 369 participants étaient disponibles pour une évaluation :

128 sur 149 de ceux qui avaient suivi l'entraînement de résistance avec des poids lourds ; 126 sur 154 de ceux qui avaient suivi un entraînement d'intensité modérée ;

126 sur 154 de ceux qui avaient suivi un entraînement d'intensité modérée ; 115 sur 148 de ceux du groupe témoin.

Ces volontaires étaient âgés en moyenne de 71 ans, et étaient toujours actifs, d'après leur activité physique quotidienne enregistrée par des traqueurs. Près de 82 personnes avaient abandonné pour cause de maladie ou en raison d’un manque de motivation.

Une force des jambes plus grande en cas d’entraînement à la résistance avec des poids lourds

D’après les résultats, il n'y a pas eu de différence significative entre les trois groupes en ce qui concerne la force d'extension des jambes, autrement dit la capacité de pédaler aussi vite et fort que possible, la force de préhension et la masse maigre des jambes. Des diminutions des capacités physiques ont été observées dans ces trois indicateurs.



Néanmoins, la force des jambes a été maintenue au même niveau dans le groupe d'entraînement à la résistance avec des poids lourds, alors qu’elle a chuté dans les deux autres panels.

De manière générale, les participants de l’étude étaient en meilleure santé et plus actifs que la moyenne, malgré le fait que dans 80 % des cas, ils souffraient d'au moins une affection de longue durée. "Cette étude apporte la preuve que l'entraînement à la résistance avec des charges lourdes à l'âge de la retraite peut avoir des effets à long terme sur plusieurs années. Les résultats fournissent donc aux praticiens et aux décideurs des moyens d'encourager les personnes âgées à s'engager dans un entraînement avec des charges lourdes", ont noté les chercheurs.