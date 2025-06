Du café tous les jours pour vieillir en bonne santé ?

L'ESSENTIEL Entre 45 et 60 ans, les femmes qui boivent régulièrement du café auraient plus de chances de bien vieillir, selon une nouvelle étude.

Les participantes en bonne santé consommaient 315 milligrammes de caféine en moyenne par jour, dont plus de 80 % provenait du café.

En revanche, le thé, le café décaféiné et le cola n’offrent pas les mêmes bénéfices.

À partir de la quarantaine, quelles sont les habitudes à prendre pour bien vieillir ? Manger sain, faire du sport, ne pas consommer trop d’alcool mais aussi, pour les femmes, boire du café tous les jours. Des chercheurs ont observé les bienfaits de cette boisson chaude sur le vieillissement de près de 50.000 participantes, suivies pendant trente ans. Leurs résultats ont été présentés lors du congrès annuel de l'American Society for Nutrition (ASN), mais n’ont pas été validés par les pairs.

Une consommation moyenne de 315 mg de caféine chez les femmes en bonne santé

“Notre étude est la première à évaluer l'impact du café sur plusieurs aspects du vieillissement pendant une période de trois décennies, indique Sara Mahdavi, l’une des auteures de cette étude, dans un communiqué. Les résultats suggèrent que le café contenant de la caféine, et non le thé ou le décaféiné, pourrait avoir un effet unique en soutenant un vieillissement qui préserve à la fois les fonctions mentales et physiques”.

Dans le détail, les données de 47.513 infirmières ont été recueillies pour cette étude. Celles-ci provenaient de la Nurses' Health Study, pour laquelle les données sur l'alimentation et la santé ont été recueillies depuis 1984, soit trente ans. Tous les quatre ans, les participantes devaient remplir des questionnaires sur leur alimentation, notamment la quantité de café qu’elles consommaient, ainsi que celle de deux autres boissons contenant de la caféine, le thé et le cola.

Les scientifiques ont défini le vieillissement en bonne santé. Il s’agissait des femmes atteignant au moins 70 ans sans être touchées par 11 maladies chroniques majeures - notamment un cancer, du diabète de type 2, une pathologie cardiaque, etc. -, et ayant une bonne santé physique et mentale, sans trouble cognitif ou de mémoire.

En 2016, 3.706 participantes remplissaient toutes les conditions pour être considérées comme des personnes âgées en bonne santé. Leur point commun ? Régulièrement boire du café. Entre 45 et 60 ans, elles consommaient en moyenne 315 milligrammes (mg) de caféine par jour, soit l’équivalent de trois petites tasses de café ou une grande tasse et demie. Plus de 80 % de cette caféine provenait d'une consommation régulière de café.

Chaque verre de cola diminue les chances de vieillir en bonne santé

Chaque tasse de café supplémentaire, jusqu’à 5 par jour, augmentait la probabilité de bien vieillir de 2 à 5 %. Mais uniquement avec du café, car les chercheurs n'ont pas observé le même effet avec le thé, le décaféiné ou le cola. Cette dernière boisson était même associée à une probabilité plus faible de vieillir en bonne santé. Chaque verre de soda était associé à une diminution de 20 à 26 % des chances de vieillir en bonne santé.

“Bien que préliminaires, ces résultats suggèrent que de petites habitudes régulières peuvent avoir un impact sur la santé à long terme, souligne Sara Mahdavi. Une consommation modérée de café peut avoir des bénéfices protecteurs, surtout lorsqu'elle est associée à d'autres comportements sains comme la pratique régulière d’une activité physique, une alimentation saine et le fait de ne pas fumer. Même si notre étude renforce l’idée que le café pourrait être lié à un vieillissement en bonne santé, ses effets restent modestes comparés à ceux d’un mode de vie globalement sain, et méritent d’être explorés davantage”.

Les chercheurs conseillent de s’en tenir à deux tasses de café par jour, une consommation qu’ils considèrent sans danger. En France, 85 % des hommes et 70 % des femmes consomment du café, selon une étude publiée par l’Institut français d'opinion publique (Ifop).