Café, musique : ces petits plaisirs boostent les fonctions cognitives

L'ESSENTIEL Certaines activités de loisir comme la musique et boire un café peuvent améliorer l'éveil et les performances cognitives.

L’écoute de la musique est le plus efficace pour aider le cerveau à fonctionner.

L'effet est surtout notable dans les tâches les plus difficiles nécessitant de la concentration et de la mémoire.

Les plaisirs quotidiens bons pour le cerveau ? Oui, si on en croit les résultats d’une étude publiée dans Nature Scientific Reports, le 8 aooût 2023.

D’après les chercheurs de la NYU Tandon School of Engineering à New-York aux Etats-Unis, écouter de la musique et boire du café peuvent influer sur l'activité cérébrale d'une personne de manière à améliorer ses performances cognitives, notamment dans les tâches nécessitant de la concentration et de la mémoire.

Fonctions cognitives : la musique permet de mieux travailler

Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont utilisé une nouvelle technologie de surveillance du cerveau, appelée MINDWATCH. Il s'agit d'un algorithme qui analyse l'activité cérébrale d'une personne à partir de données collectées par tout dispositif portable capable de surveiller l'activité électrodermale (AED). Cette activité reflète les changements de conductance électrique déclenchés par le stress émotionnel, liés aux réactions de transpiration, expliquent les auteurs.

Les tests cognitifs effectuées avec cet méthode ont révélé que la musique et le café modifiaient de manière mesurable l'éveil cérébral des participants, les plaçant essentiellement dans un "état d'esprit" physiologique susceptible de moduler leurs performances dans les tâches de mémoire de travail qu'ils effectuaient.

C’était surtout le cas des musiques entraînantes générées par une IA en fonction des goûts des volontaires. Plus le travail demandé était difficile, plus l’effet sur le cerveau de ces petits plaisirs était profond et les performances augmentées.

Se faire plaisir a un vrai effet sur le cerveau et le stress

L'objectif à terme est de contribuer à la mise au point d'une technologie qui permettrait à toute personne de surveiller son propre niveau d'éveil cognitif en temps réel, en détectant les moments de stress aigu ou de désengagement cognitif, par exemple, explique Rose Faghih, professeure agrégée d'ingénierie biomédicale à la NYU Tandon, qui a développé MINDWATCH au cours des six dernières années. L'appareil pourrait alors les avertir qu'il est temps d'écouter leur chanson préférée afin d'atteindre à nouveau un état cérébral leur permettant de se sentir mieux.