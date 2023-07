La musique peut augmenter la matière grise du cerveau chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Les cours de musique ont un impact positif sur la santé du cerveau des personnes âgées.

Ils aident en effet à prévenir le vieillissement de certaines régions du cerveau.

La formation musicale ne restaure pas les zones du cerveau déjà endommagées par le vieillissement.

Selon une étude récente, les cours de musique ont un impact positif sur la santé du cerveau des personnes âgées et peuvent même entraîner une augmentation de la matière grise.

Tous les participants étaient à la retraite

Des études antérieures ont montré que la participation à des activités musicales peut être extrêmement bénéfique pour le bien-être des personnes âgées. Forte de ces enseignements, l'équipe de recherche a recruté 132 personnes âgées de 62 à 78 ans.

Tous les participants étaient à la retraite et aucun n'avait jamais pris de cours de musique pendant plus de six mois au cours de sa vie. Les participants ont été divisés en deux groupes : l'un a suivi des cours de piano tandis que l'autre a pris part à des cours de "culture musicale" (Histoire, théorie...).

Dans les deux cas, les cours duraient une heure par semaine. Les participants devaient s'exercer ou faire leurs devoirs 30 minutes par jour, cinq jours par semaine. L'étude a duré un an et les participants ont également été suivis six mois plus tard.

Des effets communs aux deux interventions

"Au bout de six mois, nous avons constaté des effets communs aux deux interventions", a déclaré Clara James, autrice de l'étude. "La neuro-imagerie a révélé une augmentation de la matière grise dans quatre régions du cerveau impliquées dans le fonctionnement cognitif de haut niveau chez tous les participants, y compris les zones du cervelet impliquées dans la mémoire de travail. Leurs performances ont augmenté de 6 % et ce résultat est directement lié à la plasticité du cervelet", a-t-elle ajouté.

Les chercheurs précisent qu'il n'est pas possible de conclure que la formation musicale restaure des zones du cerveau déjà endommagées par le vieillissement - il semble plutôt que la formation puisse aider à prévenir le vieillissement dans certaines régions.

Une intervention non pharmaceutique pour protéger le cerveau

Certaines différences ont été observées entre les groupes. Par exemple, le volume de matière grise dans le cortex auditif primaire droit - qui joue un rôle important dans le traitement des sons - a diminué dans le groupe "théorie musicale", alors qu'il est resté stable dans le groupe "cours de piano".

Cette découverte est particulièrement intéressante car elle offre une intervention non pharmaceutique pour protéger le cerveau des personnes âgées du déclin cognitif. Au lieu de recourir à des médicaments, prendre des leçons de musique ou simplement écouter de la musique peut être un moyen agréable et sain de favoriser une meilleure santé cognitive chez les personnes âgées.