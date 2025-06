Comment les écrans peuvent nuire au bien-être émotionnel des enfants

L'ESSENTIEL Un usage excessif des écrans chez les enfants de moins de 10 ans est associé à des troubles émotionnels et comportementaux, tels que l’anxiété, l’agressivité ou l’hyperactivité, selon une série d’études.

Ces troubles conduisent à leur tour les enfants à utiliser davantage les écrans comme mécanisme d’adaptation.

Les chercheurs appellent à une approche nuancée, combinant limitation du temps d’écran et soutien émotionnel, plutôt que de simples interdictions.

Dans un monde où les écrans font partie du quotidien, une nouvelle étude interroge leur impact sur le développement émotionnel des enfants. Selon une méta-analyse parue dans la revue Psychological Bulletin, un usage excessif des écrans serait lié à des troubles émotionnels et comportementaux, et ces mêmes troubles encourageraient ensuite une consommation accrue d'écrans.

Anxiété et hyperactivité, entre autres

Les chercheurs ont passé en revue 117 études longitudinales portant sur plus de 292.000 enfants de moins de 10 ans à travers le monde. "Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans, que ce soit pour le divertissement, les devoirs ou discuter avec leurs amis", explique Michael Noetel, chercheur en psychologie à l'Université du Queensland (Australie), dans un communiqué.

Les résultats sont sans appel : plus le temps passé devant les écrans augmente, plus les risques de troubles émotionnels (comme l’anxiété ou la dépression) et comportementaux (agressivité, hyperactivité) s’accroissent. "Nous avons constaté que l’augmentation du temps d’écran pouvait entraîner des problèmes émotionnels et comportementaux, et que les enfants présentant ces problèmes avaient tendance à se tourner vers les écrans pour faire face", poursuit Noetel. "[C’est] comme un mécanisme d’adaptation."

Des facteurs de vulnérabilité identifiés

Les enfants de 6 à 10 ans sont plus vulnérables que les plus jeunes, et les filles présentent davantage de troubles émotionnels en lien avec l’usage des écrans, tandis que les garçons ont tendance à augmenter leur temps d’écran en cas de difficultés émotionnelles. Le type de contenu joue aussi un rôle : les jeux vidéo sont associés à plus de risques que les usages à visée éducative ou récréative.

Selon Noetel, "les enfants qui utilisent beaucoup les écrans ont peut-être besoin d’un soutien émotionnel, pas seulement de restrictions". L'étude recommande donc d'utiliser des outils de contrôle parental, mais aussi d'aider les parents à gérer les problèmes émotionnels sous-jacents. "Cette étude complète souligne la nécessité d’une approche nuancée pour gérer le temps d’écran des enfants", conclut la chercheuse et co-autrice Roberta Vasconcellos, pointant le rôle que pourraient jouer les politiques éducatives et familiales à l’ère numérique.