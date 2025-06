Oméga 3 et vitamine D : le cocktail magique contre le vieillissement ?

L'ESSENTIEL Prendre de la vitamine D, des omégas 3 tout en pratiquant une activité physique permet de ralentir le vieillissement.

Des chercheurs l'ont mesuré grâce à des horloges épigénétiques.

Cela permet aussi de réduire le risque de cancer, de chute et d'infection.

Peut-on lutter contre le temps qui passe ? Selon des chercheurs de l’université de Zurich, il serait en tous cas possible de ralentir le vieillissement. Dans la revue spécialisée Nature Aging, ils démontrent que la prise de vitamine D et d’omégas 3, en complément d’une activité physique, permet ce ralentissement. Cela réduit également le risque d’infections et de chutes, prévient le cancer et la fragilité liée à l’âge.

Oméga 3, vitamine D et activité physique : des bénéfices déjà prouvés

Des thérapies précédemment testées avaient déjà montré que la vitamine D et les acides gras oméga-3, ainsi qu'une activité physique régulière, réduisent le risque d'infections et de chutes, et préviennent le cancer et la fragilité prématurée. "Ces résultats nous ont incités à mesurer l'influence directe de ces trois thérapies sur le processus de vieillissement biologique chez les participants suisses", explique Heike Bischoff-Ferrari, professeure de gériatrie et de médecine gériatrique à l'Université de Zurich.

Une horloge épigénétique pour tester les effets de la vitamine D, des omégas 3 et de l’activité physique sur le vieillissement

La spécialiste et son équipe ont réussi à mesurer le vieillissement biologique grâce à des horloges épigénétiques. "Elles enregistrent les modifications chimiques de la molécule d'ADN, appelées méthylation, et quantifient ainsi la différence entre le vieillissement biologique et chronologique", précisent-ils. Dans leurs travaux récents, une étude appelée DO-HEALTH, ils ont utilisé cette méthode pour tester l’efficacité d’un traitement ciblé. Trois options ont été étudiées : les oméga-3 et/ou la vitamine D et/ou un simple entraînement musculaire. 777 personnes âgées de plus de 70 ans ont participé à ces travaux. "Huit combinaisons thérapeutiques différentes ont été testées au cours de cette étude de trois ans : les sujets prenaient 2.000 unités internationales (UI) de vitamine D et/ou 1 gramme d'acides gras oméga-3 (issus d'algues) quotidiennement et/ou effectuaient 30 minutes d'entraînement musculaire à domicile trois fois par semaine", indiquent les auteurs.

Vieillissement : cette combinaison permet de le ralentir

Lorsqu’ils ont analysé les échantillons sanguins, ils ont constaté que la prise d'acides gras oméga-3 ralentissait le vieillissement biologique selon plusieurs horloges épigénétiques jusqu'à quatre mois, quels que soient le sexe, l'âge ou l'indice de masse corporelle des sujets. "L'association d'oméga-3, de vitamine D et de musculation s'est avérée encore plus efficace, selon l'une des quatre horloges épigénétiques utilisées", soulignent-ils. L’équipe prévoit d’élargir ses recherches prochainement, avec des échantillons de patients aux profils plus variés.