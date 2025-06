Eczéma chronique des mains : une maladie qui impacte la qualité de vie

L'ESSENTIEL L'eczéma chronique des mains a des retentissements importants sur la vie quotidienne des patients.

La maladie provoque des démangeaisons, des douleurs et comme toutes les maladies de peau, impacte l'image de ceux qui en souffrent.

En raison d'un environnement qui peut être à l'origine de la maladie et l'aggraver, celle-ci perturbe l'exercice de certaines activités professionnelles.

Si elle est une affection dermatologique assez courante et sans gravité, l'eczéma chronique des mains qui cause des démangeaisons, des rougeurs, des fissures rend les activités quotidiennes des patients inconfortables et douloureuses. En touchant les mains, elle perturbe en effet de nombreuses activités de routine d'autant que son caractère chronique signifie que cette affection persiste et que, même si elle connait des phases de rémission, elle peut réapparaître régulièrement sous forme de poussées.

Ce caractère invalidant de la maladie est dû, pour la plupart de ceux qui en souffrent, à la douleur qu'elle provoque. "L'eczéma chronique des mains, cela pique, cela gratte, cela fait des fissures et des crevasses qui, au fil des poussées qui rendent la peau plus épaisse et deviennent de plus en plus douloureuses", explique le Dr Inès Zaraa, dermatologue. Une évolution du mal qui, d'ailleurs, fait naître une sorte de cercle vicieux puisque ces fissures et ces crevasses deviennent des portes d'entrée pour des facteurs à l'origine de la maladie que sont certains produits irritants ou allergènes, ce qui aggrave l'inflammation et les poussées de l'eczéma chronique des mains.

L'importance des symptômes non-dermatologiques de l'eczéma chronique des mains

Et au-delà des douleurs qu'elle provoque, qui elles-mêmes peuvent avoir un impact sur l'humeur et le bien-être, la maladie a également un retentissement important sur la vie des patients en raison de ce que l'on appelle les symptômes non-dermatologiques. "En touchant les mains, elle provoque une gène fonctionnelle pour des gestes simple de la vie quotidienne", souligne Inès Zaraa. Mais surtout, comme d'autres maladies de la peau, l'eczéma chronique des mains pose des problèmes d'ordre psychologique, par exemple en dégradant l'estime de soi chez de nombreux patients. En cause, par exemple, une incapacité à s'empêcher de se gratter, mais aussi, évidemment, le problème d'image que posent les symptômes visibles de la maladie qui peuvent rendre ceux qui en souffrent moins attirants. "Cela reste une dermatose affichante, avec un retentissement psychologique important", ajoute la dermatologue.

Le retentissement psychologique et professionnel de l'eczéma chronique des mains

Pire, certains activités professionnelles, des métiers de bouche en raison de la présence de l'humidité, des professions de santé, des agents de propreté, des professionnels du bricolage ou du jardinage exposés à des produits ou des matériaux qui peuvent être à l'origine de la maladie et qui constituent un environnement pouvant l'aggraver, sont pénalisés par leur eczéma chronique des mains. "Cela peut aller pour certains jusqu'à la nécessité d'un reclassement professionnel", précise le Dr Zaraa.

Ces retentissements concernent le plus grand nombre des patients atteints d'eczéma chronique des mains parce que la maladie touche indifféremment hommes et femmes, enfants, adolescents et adultes et toutes les couleurs de peau. Et parce que, rappelle le Dr Inès Zaraa, "le tableau clinique reste similaire quelle que soit la forme de la maladie, que l'on soit en présence d'un eczéma irritatif ou de contact".