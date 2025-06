Eczéma chronique des mains : «La maladie peut se manifester à tous les âges»

L'ESSENTIEL L'eczéma chronique des mains est une maladie inflammatoire de la peau.

Elle résulte d'une altération de la barrière cutanée et d'une réaction inflammatoire inappropriée.

Les dermatologues jouent un rôle clé dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie.

Démangeaisons, rougeurs, fissures, crevasses, autant de manifestations qui caractérisent l'eczéma chronique des mains, une maladie inflammatoire de la peau qui, sans être grave, peut être très handicapante puisqu'elle rend des activités quotidiennes inconfortables et douloureuses. Son retentissement est donc important sur la qualité de la vie, surtout pour les patients qui sont dans un milieu professionnel exposé.

Mais avant tout, qu'est-ce que cette maladie que l'on peut parfois confondre avec d'autres dermatoses ? "L'eczéma chronique des mains est une maladie inflammatoire chronique qui va évoluer par poussées de façon récurrente, multifactorielle, avec deux formes cliniques, une forme irritative qui est due à une réaction à différentes substances de l'environnement et l'eczéma de contact qui va être secondaire à des allergènes qui vont pénétrer au niveau de la peau", explique le Dr Inès Zaraa, dermatologue à Paris. Une autre forme est dite eczéma atopique lorsque la maladie est liée à une prédisposition génétique, une forme qui touche principalement les enfants mais qui peut persister à l'âge adulte.

Voilà pour la définition de l'eczéma chronique des mains. Mais ces formes cliniques se manifestent toutes par une inflammation de la peau à cause d'une altération de la barrière cutanée : celle-ci, trop fragile, va laisser pénétrer des substances soit irritatives soit allergisantes qui provoquent, en raison d'une réaction inflammatoire inappropriée, des rougeurs, des lésions qui peuvent devenir suintantes, s'améliorer puis récidiver.

L'eczéma chronique des mains, une maladie plus fréquente dans certains univers professionnels

L'eczéma chronique des mains peut toucher tout le monde : "La maladie peut se manifester aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à tous les âges, aussi bien chez les enfants que chez les adultes", précise Inés Zaraa. Mais son apparition est aussi plus fréquente dans certains univers professionnels dont l'environnement est propice au développement d'irritations ou de réactions allergiques en raison de la manipulation de certains produits.

Evidemment, l'apparence des lésions sur les mains, très visibles, peut entraîner une réaction de méfiance : et si cette maladie était contagieuse, si une poignée de main pouvait la transmettre, si le contact avec un objet touché par un patient pouvait avoir des conséquences ? Rien à craindre ! "L'eczéma chronique des mains est une maladie inflammatoire, c'est une maladie qui n'est ni contagieuse ni transmissible", assure le Dr Zaraa.

"Il peut y avoir une prédisposition génétique"

En revanche, on retrouve souvent l'eczéma chronique des mains chez des personnes dont un parent ou les deux sont déjà touchés par la maladie ou d'autres manifestations allergiques. "Il peut y avoir une prédisposition génétique, notamment dans la forme atopique, c'est à dire lorsque des maladies allergiques peuvent s'associer entre elles, comme l'eczéma, la rhinite, l'asthme ou la conjonctivite", explique Inès Zaraa.

Au-delà de certaines précautions et d'une hygiène de vie adaptée lorsque les facteurs déclenchants de la maladie, irritants ou allergènes, sont identifiés, comment traiter l'eczéma chronique des mains? Il est recommandé, en cas de symptômes, de consulter son médecin traitant afin d'être ensuite adressé si nécessaire à un dermatologue. "C'est ce spécialiste qui peut jouer un rôle clé dans le diagnostic et la prise en charge de l'eczéma chronique des mains; c'est lui qui choisira la thérapie -on dispose de traitements locaux ou généraux- la plus adaptée ", affirme le Dr Zaraa.