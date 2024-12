Eczéma, allergie : prudence avec les résines époxy

L'ESSENTIEL Dans un communiqué, la SFD rappelle que les résines époxy et leur monomère le bisphénol A sont des produits très allergisants.

L'organisation appelle à utiliser ces produits présents dans de nombreux kits créatifs avec la plus grande prudence.

Face aux risques, la SFD déconseille fermement l’utilisation des kits à base d’époxy par les enfants.

Prudence si votre enfant ou vous recevez des kits de jeux créatifs contenant des résines époxy à Noël. La Société Française de Dermatologie (SFD) alerte sur le pouvoir très allergisant de ce produit utilisé dans les loisirs créatifs ainsi que de son monomère le bisphénol A.

Dans son communiqué du 19 décembre, l’organisation professionnelle appelle à manipuler ces substances "avec de très grandes précautions".

Époxy : attention aux réactions allergiques

De nombreuses études scientifiques et des cas cliniques ont mis en évidence que les résines époxy et leur monomère le bisphénol A augmentent le risque d’eczéma aigu chez des enfants et des réactions allergiques chez les adultes. Par ailleurs, l'époxy fait partie de la liste des 31 allergènes les plus fréquemment en cause dans le déclenchement des eczémas de contact en Europe.

La SFD appelle ainsi les utilisateurs de ce produit à faire très attention. D’autant plus qu’il n’y a "pas de terrain prédisposant aux allergies aux époxy, tout le monde peut devenir allergique".

"Il est très difficile de se protéger efficacement du contact avec ces résines. Quand elles ne sont pas polymérisées, elles sont très volatiles. En conséquence, une personne qui manipule des résines époxy peut avoir un eczéma des mains, mais également de toutes les parties du corps non protégées par les vêtements épais, en particulier les avant-bras, le visage et le cou. Les gants en caoutchouc en latex et les vêtements en coton ne nous en protègent pas", préviennent les experts. En revanche, il n’y a pas de risque allergisant quand le produit a durci.

Face aux troubles que peut provoquer la résine, la SFD déconseille "fermement l’utilisation des kits à base d'époxy par les enfants".

Eczéma de contact aux résines époxy : l'allergie ferme les portes de certains métiers

Les allergies de contact aux résines époxy provoquent des eczémas aigus. Cette pathologie se caractérise par :

une peau gonflée et rouge ;

des démangeaisons ;

l'apparition de petites cloques de liquide transparent.

"Sur le visage gonflé et rouge, on note souvent un gros œdème des paupières. Cette allergie est dite retardée, il n’y a pas de risque associé d’allergie immédiate (urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique)", précisent les dermatologues de l’organisation.

Par ailleurs, les personnes souffrant d’une allergie aux résines époxy ne peuvent pas être désensibilisées. Elle durera donc toute la vie. Ce qui peut avoir des conséquences sur le long terme. "Un enfant sensibilisé aux époxy se verra fermer l’accès professionnel à certains métiers où il faut manipuler ces résines qui sont très utilisées dans l’industrie ou les métiers du bâtiment", expliquent les experts.

Si un eczéma de contact aux résines époxy apparaît, il faut contacter votre médecin. Le traitement de ce trouble repose sur les corticoïdes en crème, mais peut nécessiter la mise sous corticoïdes par voie générale. De plus, un bilan dermato-allergologique par tests épicutanés devra être effectué pour confirmer ou non la responsabilité de la résine.